"Pretender una inflación de un dígito para 2019 era muy ambicioso"

El gerente principal de Banca Corporativa del Banco de Servicios y Transacciones (BST), Daniel Gowland, se mostró optimista pero paciente con respecto a la concreción las metas económicas del Gobierno.

El ejecutivo destacó el crecimiento del BST en el segmento pymes y sostuvo que todavía hay muchas oportunidades en la banca mayorista.

"En Argentina las compañías requieren mucho más financiamiento del que obtienen y eso es transversal a todos los sectores", dijo.

¿Qué objetivos se pusieron para este año en el banco?

El Banco está muy focalizado en el crecimiento del sector agropecuario y el de energía e infraestructura. Sin descuidar a otros sectores tratamos de especializarnos en aquellos que vemos como potenciales "ganadores". Los otros rubros los vamos atendiendo en nuestra división de Empresas Medianas y Grandes. El cuarto segmento al que apuntamos es el de pymes, donde también ayudamos a financieras no bancarias que financian consumo y tratamos de apoyarlos proveyéndoles financiamiento a través, por ejemplo, del descuento de carteras.

¿Cuáles fueron las principales iniciativas en esos segmentos?

En agro tenemos líneas para comercio exterior, les ofrecemos tarjetas de crédito específicas y una línea para financiar la compra de maquinaria usada. En energía tenemos proyectos eólicos y solares y hasta hemos participado, aunque no es el objetivo del banco, en operaciones de start ups de compañías en las que vemos un valor agregado para el país. También estamos financiando Uniones Transitorias de Empresas (UTE) y el año pasado hicimos nuestra primera co colocación de acciones. Para las Pymes, fuimos el primer banco que entró en el régimen simplificado de ON garantizada. Toda esta actividad de la banca corporativa se complementa con la tarea que lleva adelante Matías Peralta, que lidera el negocio minorista del banco.

¿Cómo están los plazos de financiación para las empresas? ¿Y las tasas?

Todas las emisiones que se quieran extender más allá de los 18 o 24 meses terminan saliendo a través del mercado de capitales. El plazo promedio de nuestra cartera es corto, más de lo que desearíamos. Eso lo solucionamos apoyando a las empresas para que lleguen al mercado de capitales. En cuanto a las tasas, son básicamente las de mercado ya que nosotros no somos formadores de precios, sino seguidores.

¿Vieron algún cambio en la demanda con el anuncio del fin de las Líneas de Inversión Productiva (LIP)?

En el caso de las Pymes, de alguna manera nos ha beneficiado porque nosotros no teníamos acceso a esas líneas. Vimos la oportunidad de seguir siendo un referente para el mercado Pyme y crecimos casi un 20% en términos de volumen de operaciones en ese segmento en lo que va del año. A eso se suma que podemos ofrecerles financiarse en el mercado con las ON simples.

¿Qué productos se están colocando mejor?

Hoy las empresas demandan todo tipo de soluciones. Algunas quieren entrar a un negocio en el mercado de capitales; otras, por las características de su negocio, están dispuestas a ir a largo plazo en dólares. Hay un poco de todo. En parte esto tiene que ver con la diversidad de sectores que manejamos, donde cada uno tiene sus necesidades, sus plazos, sus monedas y sus tasas. Lo que sí vemos es que, en la medida en que el mercado de capitales siga acompañando la situación, nos va a ir ayudando a poder ir haciendo ofertas públicas y eso aliviana mucho la carga de las compañías.

Para el mercado de capitales, falta la ley...

Sí, falta. Sin embargo, considerando la gimnasia que tienen los bancos en general y nosotros en particular, la Ley es un must have pero no nos detiene en lo más mínimo en nuestro día a día. Estamos trabajando muy bien, hemos participado en las colocaciones más importantes del último trimestre y seguiremos en el mismo sentido.

¿Ve a los empresarios dispuestos a asumir riesgo e invertir en Argentina este año?

El riesgo que están asumiendo ya de por sí es importante. Yo creo que la intención está. La presión fiscal y el régimen laboral y sindical son temas que preocupan mucho pero creo que van a ir solucionándose.

¿Qué proyecciones económicas hacen para este año?

Yo creo que va a ser un primer semestre difícil. Creo que el Gobierno tiene temas pendientes a los que les debe encontrar soluciones, como la presión fiscal, el endeudamiento externo y el manejo del financiamiento que ya obtuvo. De fondo, soy optimista con respecto a la dirección tomada y me parece que pretender una inflación de un dígito para el año que viene, como era el plan original, era demasiado ambicioso. Yo priorizo la dirección sobre ciertas situaciones que no son tan fáciles de manejar porque la herencia recibida tampoco fue sencilla. Confío en que las cosas van a ir entrando en su cauce. Lo que sí no se pueden cometer son errores que se le achacan a la administración anterior. Hay que cambiar varios años de laxitud en cuestiones en las que hay que ser más éticos y estrictos.