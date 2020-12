Presión a agroexportadores puede provocar una suba del dólar Bolsa

La suspensión del registro único de operadores de la cadena agroindustrial a la exportadora Díaz & Forti por no liquidar u$s 450 millones a través del MULC no pasó desapercibido en la City.

Si bien aducen que fue una 'cama' por estar vinculados con Vicentín, más allá de eso la medida tomada por el Gobierno pasó a ser un hecho aleccionador para todo el mercado exportador.

A partir de este hecho, es difícil que alguien se anime a liquidar algún dólar a través de la Bolsa, para recibir el valor del dólar verdadero, por las consecuencias que esto puede llegar a traer aparejado.

Las consecuencias de esta medida, según pronostican en las mesas, será buena para el dólar oficial, ya que ingresará mayor cantidad de divisas, al haber mayor oferta, pero son malas para el contado con liquidación, puede puede tender a subir al restringirse la oferta, donde quedará sólo el Banco Central para poder hacerlo bajar.

“Durante el segundo y tercer trimestre si tenías dólares en ele xterior podías traerlos a través del CCL para poder pagar deudas con el exterior, ya que muchos habían demandado ddivisas al BCRA para pagar deuda de manera adelantada. Pero ahora con esto que pasó el Central le mandó un mensaje contundente al mercado, ya que al que suspendieron era un jugador grande”, revela un mesadinerista.

“Se cayó un pez grande que traía dólares por CCL, esto se notará en el mercado, porque el resto de los exportadores dejarán de traer por CCL, por lo cual se cerrará esa oferta. Esto es muy alcista para el dólar, porque quedará sólo el BCRA como ofertante grande”, especulan los brokers.

En el ambiente financiero advierten que aún quedaría alguna que otra automotriz trayendo a través del conti liqui, pero aparentemente ahora se cortará todo, ya que nadie va a querer quedar expuesto y ser el próximo en ser denunciado.

“Lo que pasó esta semana con esta cerealera es tan importante para el CCL como fue los bonos de los canjes de deuda en pesos de Guzmán para sacarle presión al dólar”, comentan en el ámbito bursátil.

En ese caso la estrategia ideada por el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, le quitó demanda al dólar, pero ahora el problema con esto es que le quitarán la oferta al contado con liqui, por lo cual puede afectar sustancialmente a Guzmán si se le vuelve a agrandar la brecha cambiaria.