Preocupa poca liquidez del mercado ante apetito por ascenso a emergente

Si bien hoy, en estas condiciones de mercado, el FGS de la ANSeS no tiene en carpeta desprenderse de las acciones que tiene en su portfolio, en el mercado preocupa cada vez más la falta de profundidad de la plaza, ahora que fue recategorizada como emergente, y ya se habla de cómo solucionar un escenario que no tardará en llegar.

Mauro Mazza, de Bull Market, advierte que la gran oportunidad para desarmar es ahora: "Los fondos del exterior necesitan demandar de manera mayorista acciones, en bloques enormes". Pone como ejemplo que sólo los fondos abiertos, los ETFs, tienen que demandar u$s 1670 millones, a lo que debe sumarse todo lo que demandan los fondos cerrados que tienen los bancos.

Por ejemplo, JPMorgan y Goldman manejan múltiples portafolios de asset management, que podrían demandar entre u$s 75 y u$s 100 millones.

También hay que considerar los fondos mutuales que replican emergentes, como los de Vanguard, pero que son cerrados. Con los mutuales las sumas llegan a los u$s 700 millones extra, y así con hedge funds, que podrían demandar otros u$s 500 millones. Son unos u$s 3000 millones únicamente con los norteamericanos. El total demandado en ADRs estaría entre u$s 3800 a u$s 4000 millones. Son estimaciones en base a los fondos existentes para personas físicas, no jurídicas.

El grueso de la demanda de Argentina emergente no viene de estos bancos, sino ETFs, fondos mutuales y hedge funds que operan por fuera de banca de inversión. No serán los bancos norteamericanos los que más demanden, porque ya están posicionados y cumplían el cupo, sino europeos, asiáticos e institucionales.

"Si ANSeS no ayuda a desarmar posición, hay poco papel para los fondos, JPMorgan, UBS, Goldman, Morgan Stanley, que no tienen posiciones muy grandes, y BlackRock y Vanguard FTSE van a tener que salir por mercado. Sólo Vanguard, un mutual, tiene u$s 800 millones para comprar", dice Mazza. A su juicio, "la clave de si duplicamos o no el volumen en dólares dependerá de dónde sacamos los papeles. Es de vital importancia que ANSeS suministre la liquidez, es ahora o nunca para desarmar esa posición en acciones, porque habrá demanda mayorista, después no habrá contraparte, sólo mercado. Esperamos que esa demanda aparezca después de julio, pero aún estamos en riesgo, ya que tardan entre 40 y 50 días hábiles en empezar a armar posición tras una reclasificación".

La otra opción es que levanten teléfono y hablen con las empresas para realizar nuevas suscripciones de capitales, donde los dueños venden sus participaciones a precios superiores a los actuales. Es el caso de Consultatio donde se comenta que ya empezó los procedimientos legales para hacer cotizar la empresa en el exterior con un ADR, o lo que hicieron los bancos el año pasado con suscripciones de capital, como GGAL, Supervielle y Francés. Pero para Bull Market la manera más fácil es que el FGS comenzara a venderle a los fondos del exterior las participaciones, sin que implicara un negocio para los dueños de las empresas o hacer bajar y fuerte los precios de vender por mercado abierto.

Mazza considera un error grave que el Congreso no permita siquiera operaciones de préstamo de esas acciones del FGS, o el realizar operaciones con derivados para cubrir posiciones y hacer que esos activos generen aunque sea una renta anual: "Esto daña al mercado, porque al quitar acciones circulantes de libre negociabilidad, se pierde profundidad de mercado y concentra en pocas manos los movimientos de mercado, principalmente de los accionistas mayoritarios, haciendo al mercado más injusto".

El pacman BlackRock

BlackRock, que es el dueño de Ishares, la empresa que hace los fondos que deben comprar los ADRs argentinos, comenzarán a hacerlo entre 35 a 40 días hábiles posteriores a la reclasificación. Van a ser entre 90 y 100 días hábiles de demanda de esos activos hasta armar la mayor parte de la ponderación de ADRs que se necesita. Para mayo de 2019 BlackRock ya debe haber formado los fondos.

La demanda directa de los ETFs será de u$s 1600 millones: esto equivale hoy a un mes de negociación de activos argentinos en Nueva York: un promedio de u$s 75 millones por día extra a los que ya se negocian. Esto haría subir el volumen promedio de negociación a casi u$s 150 millones diarios y no hay suficiente acciones en circulación para hacer esto sin hacer subir fuerte los precios.

Habrá que ver además qué sucede con los FCI locales, que si se suman, podrían hacer volar el volumen en la Bolsa. El piso de negociación para dentro de 35 a 40 días hábiles, comenzará a ser los $ 2000 millones hasta llegar a los $ 3000 millones para fin de año. Los fondos locales solo en enero suscribieron por $ 4000 millones, y eso generó que el Merval subiera casi 20%. BlackRock está queriendo patrocinar un nuevo MSCI ishare de Argentina. En dos meses comienzan armar la cartera los fondos cerrados no americanos.