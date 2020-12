Posleman: "Esperamos una suba de tasas general y algunas medidas para las Pymes"

Se espera que veamos una aceleración inflacionaria en lo que queda de 2020 y mirando hacia 2021 debido a la fuerte emisión monetaria llevada a cabo por el Gobierno en 2020. De alguna manera hay una expectativa de mayor suba de tasas, lo cual podría golpear al costo de financiamiento Pymes, encareciendo el mismo y complicando a las empresas locales. Para tener una visión sobre la actualidad del financiamiento Pyme y el futuro de las tasas, El Cronista conversó con Augusto Posleman, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) quien afirmó que es esperable una suba de tasas pero también esperan medidas para que el costo del financiamiento Pyme no se dispare el año que viene, buscando cuidar a las pequeñas empresas, sobre todo en un año electoral.

¿Cómo están viendo la operatoria en el mercado local de los productos de financiamiento Pyme?

Estamos viendo es un crecimiento grande de todo lo que son los productos electrónicos de financiamiento Pyme como el Echeq y factura electrónica. El Echeq tuvo un crecimiento exponencial desde el inicio de la pandemia y que tomo mucho volumen. Desde el punto de vista transaccional es mucho más cómodo ya que es 100% digital, acelera los tiempos, evita errores y mejora la seguridad de la transacción. Creo que el Echeq vino para quedarse y en la medida que termine la pandemia, seguramente va a ir reemplazando en un 100% al cheque tradicional. Es un producto que tiene mucha profundidad y liquidez para el lado del inversor como del tomador de los fondos.

¿Como están las tasas y plazos con los que se pueden operar los cheques avalados?

El plazo llega hasta un año. Mas allá de un año se torna más complicado. En función de las tasas, siempre dependiendo del plazo, monto y de la SGR que avala, las mismas se encuentran en torno al 35% y 40%. Estas tasas son muy competitivas, comparadas con la de los bancos. Eso es así salvo cuando se dan tasas subsidiadas. Creo que es un instrumento que hay que mirar, mas aun cuando si las líneas bancarias desaparecen o se agotan. En ese caso tener una línea de crédito en el mercado es importante y complementario.

Subió la tasa en los últimos meses…

Las tasas de cheques avalados hemos tenido tasas cercanas a 0% cuando los pesos sobraba por todos lados. Cuando el BCRA empezó a sacar los pesos, las tasas de interés subieron. Creo que las Pymes tienen que mirar el lado de financiamiento con bancos ya que aparecen oportunidades allí. Pero también creo que deben mirar al mercado como una vía de financiamiento y hacer el recorrido en una SGR que le una línea de crédito en el mercado de capitales. dependiendo de la ventana de tasas y crédito que hay en el banco y en el mercado de capitales, la Pyme va a poder elegir la mejor opción de todas y creo que son complementarias.

Ante los riesgos de suba de tasas del BCRA, ¿Crees que podemos llegar a ver un encarecimiento del financiamiento pyme en el mercado?

Vemos que va a haber alguna especie de subsidio destinado a las Pymes para morigerar la suba de tasas que probablemente va a venir por parte del BCRA para controlar la aceleración inflacionaria. En ese sentido, una suba de tasas para combatir a la inflación podría verse complementado junto con algún incremento en la exposición de compañías de seguros y fondos comunes de inversión en los activos PYME. Así, todo lo que sea Pyme creo que va a tener un tratamiento particular ya que el año que viene, al ser electoral, esperemos que busquen cuidar a las pequeñas empresas que son las que mas empleo generan. De esta manera, esperemos una suba de tasas en general en la economía pero con alguna medida en particular para las Pymes para que no se encarezca el crédito a las pequeñas y medianas empresas.

¿Cuál es el acompañamiento de una Alyc a la Pyme a la hora de financiarse en el mercado?

Desde PPI somos socios protectores de una SGR y trabajamos también con la mayoría de las SGR presentando clientes. A nuestros les hacemos todo el proceso de calificación de SGR, la cual es presentación de papeles para dar la línea de créditos y no tiene ningún crédito. Una vez que la línea de crédito esta aprobada, recibimos el cheque emitido por la compañía, lo pasamos por el aval de la SGR y luego mandarlo al mercado para negociar. Es decir, es todo el proceso, desde la obtención de la línea de crédito hasta la emisión del cheque a caja de valores para su negociación en el mercado y luego girar los pesos a la cuenta de la PYME que se está financiando.

¿Como ven a los cheques avalados como una alternativa de inversión en pesos?

El mercado principal para los inversores son los institucionales, como compañías de seguro y fondos comunes de inversión. Tienen porcentaje de su patrimonio que deben destinarlos a activos Pyme. Desde el lado del inversor la gran mayoría de volumen se manejan de los institucionales pero también hay personas físicas que están mirando a estos activos con mayor detenimiento. Si conocen la compañía o un determinado emisor, están dispuestos a tomar el riesgo. Si es un individuo, por lo general se operan cheques de plazo más corto.

¿Qué alternativas de cash management existen en el mercado para las Pymes?

Vemos que muchas pymes han vendido mucho en los últimos días y reponer stock les esta costando y por ello puede haber un exceso de pesos en sus cuentas. Es un escenario de liquidez transitoria y el desafío se centra en que hacer con esos pesos. En ese sentido, a nuestros clientes les ofrecemos la alternativa de colocar esos excedentes en fondos comunes de inversión. En PPI tenemos un supermercado de fondos con 15 familias de fondos comunes de inversión y mas de 250 fondos disponibles para que esa liquidez pueda ser invertida. Hacemos un análisis de todos los fondos de distintos tipos y en función de las necesidades y riesgo del cliente les recomendamos el posicionamiento de las distintas alternativas y cuál es el más conveniente invertir. Si es capital de trabajo, solemos recomendar los money market. Si es inversiones de mediano plazo, existen otras alternativas como dólar linked, Cer o Badlar.