Porciani: "No competimos con las fintech, hay suficiente espacio para todos"

Como una estrategia para ponerse a tono con los tiempos que corren, salir a jugar el juego de los flamantes bancos digitales y ganar la atención de los millennials, Banco Galicia renovó una propuesta que ya había presentado en el pasado y la transformó en una plataforma 100% digital.

"No es una licencia de banco digital", aclaró Emiliano Porciani, gerente de digital de la entidad, que además explicó: "A raíz del crecimiento de las fintech y demás nacen estos bancos digitales que tienen su caja de ahorro y dan préstamos a sus propios clientes. Nosotros hace tres años lanzamos Galicia Move, como una propuesta 100% digital. Este servicio no tiene sucursales. Hoy se da de alta con una selfie en el celular, con los datos que se necesitan para crear una cuenta".

Y agrega: "En el proceso se abre la posibilidad de sacarle una foto al DNI, nosotros lo contrastamos y en función a eso, ya directamente, sin firma sin nada, se dispara la apertura de la cuenta".

¿Funciona como una billetera digital?

Así como los bancos digitales nacen con una propuesta bastante acotada, nosotros no queríamos acotar la propuesta. De hecho, al empezar a utilizar la tarjeta de débito que viene con la cuenta, el cliente tiene todos los beneficios del banco. Básicamente, es una plataforma 100% digital, donde el cliente tiene exactamente la misma experiencia que tiene cualquier banco digital del mundo, que se complementa con todos los servicios y beneficios de un banco como es el Galicia que en materia de seguridad y de respaldo que tiene uno de los bancos más sólidos de la Argentina.

¿Qué beneficios tiene este tipo de propuestas para aquellos que ya son clientes del banco?

El inicio de todas las innovaciones tecnológicas del banco arrancan en Galicia Move y después van a escalar en el banco. No tiene un rango de edad necesario, aunque sabemos que va a impactar más en los segmentos jóvenes. Es un servicio que es gratis y quien se sienta afín puede utilizarlo. Hasta ahora Move requería de la intervención humana. El legajo del cliente se guardaba físicamente y demás... Hoy Move no tiene una licencia de banco digital, pero es el banco digital del banco Galicia porque no tiene intervención humana en ninguno de sus procesos. Es todo digital de punta a punta

¿Cuáles es la perspectiva de penetración que tiene este producto?

Hoy Move cuenta con aproximadamente de 100.000 clientes y tenemos una expectativa para el año que viene de 25.000 usuarios más. Parece una apuesta fuerte para competir con los bancos digitales que se vienen... Así como los bancos digitales se están plantando para competir en el mercado con una estrategia de precio, nuestra estrategia es de valor. Nosotros, en lugar de tener clientes que nos elijan por nuestro precio bajo, queremos clientes que nos elijan porque la propuesta de valor es seductora. Pasa que con el Galicia sumamos más de 40.000 beneficios en la Argentina y en el mundo. Apostamos a que la sinergia en lo que es el banco tradicional con la banca digital es muchísimo más potente que tener una banca digital que por tener un modelo operativo más económico sea más barata.

¿Cuáles son los próximos pasos de la banca digital en el país? ¿Cuáles son los desafíos?

Lo próximo que estamos lanzando es el administrador de finanzas personales, que básicamente trabaja con modelos de datos del cliente para ayudarlo a manejarse mejor con sus finanzas ahorrar más, gastar mejor, invertir mejor... Empezar a construir una relación más personalizada con el cliente. Hoy en el mundo digital no se piensa en el producto final, sino que se crea un producto mínimo viable y se empieza a construir a partir de eso... El mundo digital es tan cambiante y el servicio se crea sistemáticamente de la mano del cliente, que pensar en un producto final hoy no nos funciona: hoy se co-crea con el cliente y se va creciendo de menos a más...

¿Cuál es la relación de bancos tradicionales como el Galicia con los nuevos bancos digitales o el resto de la fintech?

Mientras empecemos a tener regulaciones que nos permitan dar tecnológicamente como una fintech no necesitamos crear una licencia nueva porque la licencia ya la tenemos. Cada vez más el banco tiene la capacidad de operar e innovar rápidamente porque los instrumentos que podemos usar son los que puede usar cualquier banco digital o fintech... Creemos mucho más en el ecosistema y en la potencia del banco para lanzar un banco digital desde adentro que hacer un spin off de un banco digital sin los beneficios que trae trabajar con el Galicia.

Si los bancos tradicionales salen a jugarle este juego a las fintech, ¿estas van a tener espacio dentro del sistema financiero local?

Las fintech van a seguir creciendo. Tanto el Banco Central como el Gobierno a través de la Ley de Emprendedores están haciendo que el ecosistema vaya creciendo. El Banco Central es un férreo impulsor de esto. Nosotros vemos mucha oportunidad ahí: la Argentina tiene mucho por crecer en materia de inclusión financiera y bancarización. Va haber espacio para todos. En particular, respecto a las fintech, nos ayudan a acelerar los procesos de innovación, ayudan a que el regulador flexibilice un poco la normativa. Todo eso beneficia al sistema: tenemos una mirada muy positiva del ecosistema fintech más que verlos como competidores.