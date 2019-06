Por ventas del campo, el dólar cayó 20 centavos a $ 45,70

El dólar terminó la rueda con una caída de 20 centavos a $ 45,70 en las pantallas del Banco Nacion (BNA). La tendencia bajista del mercado cambiario se debe a que, si bien ayer el riesgo país volvió a ganar protagonismo, en la jornada de hoy este indicador cedió, además, a nivel internacional el billete no presentó variaciones fuertes ante las monedas emergentes, pero especialmente, el motor de las caídas fue un incremento en la liquidación de divisas de parte de los agroexportadores lo que determinó la rueda.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio se negoció siempre en terreno negativo respecto de la víspera para cerrar a $ 44,71, 16 centavos más barato que el lunes.

En tanto, el promedio del dólar minorista que informa el Banco Central (BCRA) se ubicaba también en baja, e incluso llegó a perforar la barrera de los $ 46: $ 45,97, 15 centavos menos que la media del lunes.

En el mundo, las monedas emergentes se fortalecieron ante el dólar luego de conocerse las declaraciones de la Reserva Federal (Fed), ya que el titular del organismo, Jerome Powell, sugirió que podrían volver a bajar la tasa si la guerra comercial afecta a la economía estadounidense; una relajación de la política monetaria debilita el valor de la moneda de EE.UU.

Salvo por el rand sudafricano, que cae más de 1,3% ante el dólar, se perciben más subas que bajas en la canasta de divisas emergentes. La mayor suba se da en la moneda de Colombia, divisa que venía muy golpeada por cuestionamientos a su economía y tensiones entre los partidos políticos.

Claudio García, operador de Oubiña Cambios, comentó que "afuera el real estuvo tranquilo", de manera que "daba la sensación de que iba a ser un día de más oferta de cereleares". De todas formas, señaló que el mercado se mueve "al ritmo de las listas y las noticias políticas" y remarcó: "Hay bastante histeria".

De hecho, en el plano local, se conoció una encuesta en la que el presidente Mauricio Macri presenta más chances que la fórmula Fernández Fernández. Según una encuesta de Elypsis, la primera que incluyó a la ex presidenta Cristina Fernández como vice, mostró a Macri liderando en una segunda vuelta por cinco puntos. Al respecto, una fuente de la plaza porteña dijo en off the record: "Fue un comentario que circuló en el mercado. Yo creo que igual hay que esperar y que los resultados de estas encuestas todavía deben medirse con cautela. De todos modos, su difusión naturalmente inyecta cierto optimismo y quita presión sobre el mercado".

En cuanto a la venta de los cerealeros, en la City calcularon que la venta fue superior a los u$s 135 millones de ayer.

Francisco Díaz Mayer, operador de ABC Mercado de Cambios, señaló por la mañana que la jornada había arrancado vendendora de la mano de los dólares del campo. "El riesgo país está achicando. Es probable que veamos algo de venta de inversores", indicaba en poco después de la apertura.

Justamente, en el informe de cierre de ABC informaron que la oferta hoy originada en liquidación de exportaciones cerealera también contó con bancos que desarmaban posiciones para aprovechar las tasas de interés en pesos.

De la primera subasta por u$s 30 millones resultó un dólar promedio de $ 44,676, pero cerca del cierre, en la segunda subasta de dólares, el precio promedio de los otros u$s 30 millones se ubicó en $ 44,74.

En cuanto a la primera subasta de Leliq, cuyo vencimiento fue por $ 208.480 millones, se llevó a cabo con una tasa promedio de 70,584%, 10 puntos básicos menos que en el rueda de ayer. Esta rebaja se reflejó en el sobrante de pesos, ya que se adjudicaron $ 107.545 millones.

En el final, esta tasa promedio quedó en 70,532%, según se desprende de la segunda licitación de Leliq, por la cual se adjudicado fue de $ 116.156 millones de un total de $ 223.700 millones que vencían.