Por un hackeo las criptomonedas perdieron u$s 42.000 millones

La ola de ventas de criptomonedas registrado este año, tras el récord de bitcoin en diciembre pasado, se agravó durante el último fin de semana, lo que provocó un baja del valor de mercado de u$s 42.000 millones para estos activos. De hecho, el bitcoin amplió su caída a más de 50% en lo que va de 2018.

Si bien algunos expertos apuntaron al ataque informático sufrido por una bolsa de criptomonedas en Corea del Sur, otros señalaron el creciente nerviosismo por un cierre de plataformas en China.

Las bolsas de monedas digitales enfrentan un mayor escrutinio alrededor del mundo, en medio de temores por problemas como robos, manipulación del mercado y lavado de dinero.

No obstante, desde Ripio, la empresa de criptomonedas más grande de Argentina, recordaron que no está en juego la seguridad del bitcoin, sino el de las exchanges privadas: "Nadie pudo hackear Bitcoin, sería como hackear al sistema financiero. Lo que se hackearon son casas de cambio, que sería el equivalente a que hubiesen robando un banco en particular".

Bitcoin cayó un 12% desde la tarde del viernes en Nueva York, cuando rondaba los u$s 7600, dado que ayer por la tarde operaba por encima de u$s 6.700. En tanto, en lo que va del año acumula una pérdida de 53%. Por otro lado, las principales criptomonedas también registran caídas, lo que ha llevado al valor de mercado de estos activos a u$s 298.000 millones, según Coinmarketcap.com, casi un mínimo en dos meses. En el tope de la "criptomanía" a inicios de enero, la cifra alcanzaba los u$s 830.000 millones.

El entusiasmo por estos activos se debilitó tras una serie de ataques informáticos, incluidos el robo de casi u$s 500 millones a la bolsa japonesa Coincheck, a finales de enero. Si bien la última víctima, una bolsa surcoreana llamada Coinrail, es mucho más pequeña, las noticias del ataque dispararon una ola vendedora, según Stephen Innes, jefe de transacciones para Asia Pacífico en Oanda, en Singapur. "La gente piensa: Si esto le puede pasar a A, le puede pasara a B y a C. Entonces cunde el pánico, y por eso algunos están vendiendo", explicó Innes.

Por su parte, Wells Fargo prohibió compras de criptomonedas con tarjetas de crédito, aunque dijo que "continuará evaluando el problema a medida que el mercado evolucione".

Así, Wells Fargo se une a Citigroup, JPMorgan Chase y Bank of America, entidades que limitaron las compras con plásticos en febrero. La principal preocupación de los bancos es que, por la volatilidad de este mercado, los usuarios no puedan pagar sus compras de moneda digital.