Por tensión en Medio Oriente, el volumen en futuros de petróleo en MatbaRofex tocó un récord

La volatilidad en el petróleo a nivel global producto de las mayores tensiones geopolíticas en Medio Oriente hizo que la cantidad de contratos operados en MatbaRofex alcance su segundo mayor registro en la historia.

La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán hizo que inicialmente el crudo se dispare el precio del petróleo hasta su nivel más alto desde septiembre pasado. Así, el petróleo Brent llegó a subir más de 10% desde el inicio del conflicto para luego registrar una importante caída, regresando a niveles previos al asesinato del comandante Irani, Qasem Soleimani.

Justamente, la conferencia de Donald Trump sobre mitad de semana pasada trajo cierto alivio respecto de las chances de que el conflicto escale a un nivel de gravedad superior. De esta manera, el petróleo Brent experimentó una caída significativa en los últimos días, cayendo 9,5% pasando de u$s 71,5 a u$s 64,90 actuales. Por su parte, el Crudo WTI cayó un 10,6% desde el pico de u$s 66 hasta los actuales u$s 59.

Incremento en la operatoria en MatbaRofex

La volatilidad experimentada en los últimos días en el mercado petrolero tuvo sus consecuencias a nivel local ya que la cantidad de contratos sobre el petróleo WTI en MatbaRofex tuvo su mayor registro histórico. El miércoles de la semana pasada se operaron 9135 contratos de futuros de petróleo, siendo este su segundo mayor registro. En septiembre pasado se había alcanzado el récord histórico de 9266 contratos en un solo día.

Marcelo Comisso, gerente de Desarrollo e Investigación de MatbaRofex destacó que el producto tuvo recientemente una buena evolución en cuanto a su operatoria.

“El incremento en los contratos operados va de la mano de lo que ocurre en Medio Oriente, aunque hay que destacar que el futuro de crudo se viene operando muy bien desde el año pasado. De hecho, 2019 fue récord histórico para este producto desde que lo lanzamos en 2011 ya que se operaron 542.804 contratos en todo 2019", precisó.

Agregó que "noviembre fue récord mensual, con 63.869 contratos. En este producto, pensado para inversores minoristas, el tamaño de cada contrato es de 10 barriles y liquida contra los precios de ajuste de los futuros de petroleo crudo WTI de CME. A su vez, el margen por contrato es de u$s 40 a dólar oficial”.

Por su parte, Diego Fernández, gerente general de MatbaRofex agregó que desde la compañía se encuentran invirtiendo mucho en desplegar tecnología que permita que los inversores puedan operar en forma on-line, a bajo costo, productos del mercado de capitales que tengan liquidez.

“Dentro de esa estrategia donde el producto estrella es el Futuro de RFX20, lo apoyamos con los futuros de petróleo y de oro. Claramente, el futuro de Petróleo tiene más atractivo que el de oro porque tiene más volatilidad y mayor correlación con papeles que se operan en la bolsa local como YPF , Petrobras o Tenaris, (aún luego de que estas dos últimas se deslistaron). En el mediano plazo, el objetivo sería lograr que esos inversores "lleguen" a los futuros de Soja, Maiz y Trigo. Hoy todavía eso es muy incipiente”, comentó.

Aumento de la volatilidad

La volatilidad a 10 días del petróleo más que se triplicó, ya que inicio el 2020 en niveles de 10% y actualmente se ubica en 36,8% y alcanza su mayor nivel en cuatro meses.

De esta manera, los precios del crudo ahora están bajo los niveles previos a un ataque de Estados Unidos del 3 de enero que mató a un general iraní de alto rango y de la posterior represalia de Irán contra bases aéreas iraquíes que albergan a fuerzas estadounidenses.

La caída del precio del petróleo fue adelantada por los analistas de Goldman Sachs quienes alertaron que el rally previo no tenía demasiados fundamentos como para continuar.

"No es un hecho que cualquier represalia potencial por parte de Irán apunte a los activos productores de petróleo", dijeron analistas de Goldman en su nota del 6 de enero.

Según Goldman Sachs, la recuperación del petróleo inspirada en el miedo por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente no estaba justificada por ninguna prueba tangible de que el crecimiento de la demanda de petróleo haya subido y consideran que los precios altos solo podrían mantenerse altos si se interrumpieran los suministros reales de petróleo.

Por su parte, y con un sesgo más cauteloso, desde JP Morgan alertaron que existe riesgo de que se afecte la producción.

"Aunque los mercados están considerando correctamente un menor riesgo de interrupciones del lado de la oferta en el Oriente Medio, creemos que aún existe un riesgo para la producción por los problemas geopolíticos en la región", dijeron los analistas del banco de inversión JP Morgan en una nota enviada a sus clientes.