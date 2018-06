Por tema impositivo, bonos de Brasil rinden tanto como los argentinos

Llega la hora de las liquidaciones de ganancias y bienes personales en Argentina y resulta clave empezar a repasar cuáles son los activos de renta fija más beneficiosos a nivel impositivo. Muchos creerían que los bonos argentinos son los mejores posicionados, pero luego de la reforma tributaria, de ser completamente exentos quedaron gravados en ganancias al 15%.

Los bonos que ahora se llevan el trofeo son los brasileños, que quedaron exentos de ganancias y sólo pagan bienes personales, hecho que se da por la vigencia del convenio para evitar la doble imposición con Brasil.

Por lo tanto, se da la paradoja que un argentino paga menos impuestos por financiar al gobierno de Brasil que al de Argentina. Luego de la reforma tributaria en Argentina que gravó la renta financiera, es posible que en algún momento se revea este beneficio impositivo que se le da a los argentinos que deciden financiar la deuda pública de Brasil, pero por el momento no está ocurriendo y se puede aprovechar.

¿Cómo quedaron los impuestos? El bono brasileño paga bienes personales y es exento en ganancias, mientras el argentino es exento de bienes personales y paga 15% ganancias.

"Suponiendo que al 31 de diciembre del 2017 tenemos invertidos u$s 100.000 en un bono brasileño, pagamos u$s 500 anuales de bienes personales (con una alícuota para el 2017 de 0,5%, pero para el 2018 será de 0,25% entonces pagaríamos u$s 250 anuales)", ejemplifica Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments.

"En cambio, si al 31 de diciembre tenemos u$s 100.000 invertidos en un bono argentino, que vamos a suponer que es el Bonar 24, con un cupón de 8,75% (gravado al 15%), me da un monto a pagar de u$s 1124 anuales", compara.

Las TIR iniciales sin tener en cuenta impuesto son de 5,62% para el Bonar 24 y 4,78% para el bono de Brasil 2024. Luego de ajustarlos por impuestos, el Bonar 24 queda con una TIR de 4,40% y el bono de Brasil con una TIR de 4,24%. Suponiendo un cupón de 8,27% (simulando el pago de bienes personales al 0,5%) y en el segundo caso un cupón de 8,57% (simulando bienes personales al 0,25%)

Hay que aclarar que el Bonar 24 tiene duración más corta porque es un bono amortizable, mientras que Brasil tiene mejor calificación crediticia que Argentina. Además, cuenta con una inflación baja y aparentemente estable, aparte de tener reservas internacionales en u$s 365.000 millones, lo que le da bastante espalda a Brasil, ya que las argentinas ni siquiera llegan al 15% de esa cifra.

"Está bien favorecer nuestra cartera con activos que tienen beneficios impositivos, pero sin excedernos. Hacerlo en su justa medida es clave porque si bien las reservas internacionales son un fuerte sostén, el panorama de cara a las elecciones es turbulento y esto seguramente aumente la volatilidad en los próximos meses. Tengamos en cuenta que puede costar más cara la falta de diversificación que los ahorros fiscales que conseguimos temporalmente", concluye Wechselblatt.