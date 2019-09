Por suba de tasas del BCRA, bancos pagan 63,5% por plazos fijos

La suba de la tasa de referencia del Banco Central al 85% para sus Leliq trajo como consecuencia una suba en la tasa de plazos fijos que pagan los bancos, que ahora pagan hasta 63,5% como el caso de Finandino, Bica 63,25%, mientras Voii la subió del 60 al 63% y Piano al 62,5%.

El Nación, que primero lideraba el ranking pagando 52%, luego la subió a 59%, después al 60% y ahora al 62%, lo mismo que ya pagan Crédito Regional y Mariva (estaba en el 60%): “Hubo una suba de tasas generalizadas y siempre nos movemos acompañando el mercado”, detallan en una entidad.

“Por la suba de las Leliq, estamos transfiriendo los beneficios de la política monetaria a los clientes“, coinciden en la mesa de uno de los grandes bancos extranjeros.

“Ajustamos dado que se encareció el costo del dinero, ya que todo el sistema ajusta hacia arriba siguiendo a la tasa de referencia (Leliq). La idea es que sea más atractivo renovar”, comentan desde otro de los grandes bancos internacionales.

El CMF y Banco de Corrientes pagan 60%, Galicia pasó del 53 al 59,5%, HSBC del 57 al 59%, Nuevo Banco del Chaco y Banco de Chubut 58%, Banco de Córdoba, BBVA, Santander y Credicoop 57% (la entidad presidida por Carlos Heller la tenía en 50 y luego en 54%). Supervielle la subió del 52% al 56,5%, mientras el ICBC, que la había subido de 49,7 a 51%, ahora pasó al 56,4%.

A contramano de los depósitos en dólares, que vienen cayendo sistemáticamente, los que son en pesos están estables, ya que el viernes previo a las PASO, los depósitos privados en plazo fijo sumaban $ 1268 millones, que cayeron apenas $ 31 millones a $ 1237 millones, aunque por la inercia de tasas al 5% mensuales deberían haberse incrementado más. El tema es que mucho de este dinero pasó a depósitos a la vistas, ya que el dinero en cuentas corrientes pasó de $ 437 millones el viernes pre PASO a $ 465 millones hoy, lo que marca una suba de $ 28 millones.

El total de depósitos privados cayó $ 100 millones luego de las PASO, al pasar de $ 2425 millones a $ 2325 millones.

Lo que sí más cayó en proporción fueron los plazos fijos UVA, que son los que ajustan por inflación y se deben hacer por un mínimo de 90 días, de $ 17.800 millones a $ 15.464 millones, lo que marca una disminución de $ 2336 millones desde el viernes 9 previo a las PASO hasta hoy.

Los depósitos privados en dólares son los que siguen en descenso, al pasar de un récord en las pre PASO de u$s 32.578 millones, pues muchos ahorristas lo usaban como una suerte de caja de seguridad gratis, am u$s 27.818 millones el jueves pasado, última cifra disponible por el BCRA, día en que se fue un récord de u$s 810 millones.