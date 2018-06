Por sequía y turismo, el rojo externo se mantuvo alto el mes pasado

El déficit de cuenta corriente, la diferencia entre las divisas que entran y salen del país por intercambio de bienes y servicios, llegó en mayo pasado a rozar los u$s 2300 millones, un 53% más que el mes previo y un 139% por encima de igual mes del año anterior. A pesar de la suba del dólar ya golpeó a las importaciones y el turismo se mantuvo moderado, el impacto de la sequía en las exportaciones colaboró para transformar al quinto mes del año en el de peor resultado externo de 2018. Analistas esperan que la menor actividad y la devaluación del peso ayuden a reducir ese déficit en los próximos meses, pero aseguran que en el mientras tanto el país seguirá siendo muy vulnerable a shocks externos.

"Las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario resultaron deficitarias en u$s 2299 millones, resultado que fue explicado por los déficits en las cuentas Ingreso primario y Servicios por u$s 1802 millones y u$s 969 millones, respectivamente, compensados parcialmente por el superávit de la cuenta Bienes. El resultado por Bienes fue consecuencia de cobros de exportaciones por u$s 4577 millones (caída interanual de 21%) y pagos de importaciones por u$s 4110 millones (descenso interanual de 16%)", dijo el Banco Central en un informe.

En un mes habitualmente benigno para el frente externo, porque se ve beneficiado por la salida de la cosecha, el resultado negativo se explica en buena parte por la menor entrada de sojadólares. Con todo, analistas señalaban ayer que ya se nota el efecto del tipo de cambio en las compras al exterior.

"Ya estás viendo importaciones golpeadas por el dólar más alto y la menor actividad", dijo Eric Ritondale de Econviews. "El turismo todavía no cae tanto pero necesariamente va a empezar a caer sólo porque se encarece, tenés que usar más pesos para gastar lo mismo en dólares, es así de sencillo", dijo Ritondale.

La lectura de los analistas es que el déficit está cerca de alcanzar un techo. Por la suba del dólar, que continuó en junio, con su impacto en turismo e importación, y la menor actividad que se espera para adelante, el número debería tender lentamente a menguar.

"Estamos viendo uno de los últimos números récord, porque todavía mayo no carga todo lo que pasó en el mercado cambiario ni la actividad se vio tan afectada", dijo Federico Furiase de Econviews.

Con todo, las expectativas para adelante marcan que el rojo externo se mantendrá alto bastante tiempo más. "Estamos cerca de 5 puntos del PBI y estimamos que llegaría a 3,5 puntos en 2020, entre medio la deuda en dólares te pesa más en términos del producto por la suba del dólar y seguís dependiendo de financiamiento, con o sin FMI, con lo cual seguís siendo vulnerable al mundo", dijo Ritondale.