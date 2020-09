Por riesgo a desdoblamiento, bancos no ofrecerán plazos fijos atados al dólar

“No creo que haya apetito a ofrecerlo por parte de los bancos. El tema cambiario está en equilibrio inestable. El mercado espera cambios”, admite el CEO de uno de los grandes bancos, al ser consultado, en estricto off the record, sobre los plazos fijos atados al dólar.

“La implementación de las ideas por parte del Banco Central va muy por detrás de la velocidad del cambio de ideas. ¿Con el riesgo de desdoblar, quien te hace un dollar linked? Parece una norma que viene a destiempo. O tienen que salir a aclarar enfáticamente que no van a desdoblar..., y esperar que le crean”, revela el presidente de una entidad.

“Por suerte no es obligatoria para nosotros, por lo que me resulta raro que esta sea la única norma del directorio del BCRA. Para mi va salir algo más complicado en los próximos días”, opina el CFO de otro banco.

“Hay incertidumbre sobre el futuro del tipo de cambio: ¿desdoblamiento o devaluación? No hay certeza sobre el tipo de cambio futuro que se aplicará, en consecuencia los deudores y acreedores le escaparán al instrumento”, admite uno de los consultores más respetados de la City.

“Es para obligaciones negociables, instrumentos de mercado de capitales. Tiene que tener un plazo más largo para poder prestarlo a ese tipo de financiamiento a la exportación. El descalce de plazos es importante”, aclara la directiva de un banco.

“Esto puede ayudar, pero no me suena que pueda llegar a ser algo masivo”, vaticina el más optimista de los banqueros consultados.

Para el ex director del Central, Enrique Szewach, “es un buen instrumento en un mal momento, con rumores de desdoblamiento, o de salto en el tipo de cambio. No molesta y puede servirle a algún inversor institucional y para los bancos calzarlos con operaciones de prefinanciación de exportaciones, pero no creo que sirva demasiado dado el contexto”.

Amilcar Collante, economista de Cesur, cree que no habrá una demanda fuerte: “Los argentinos van al dólar billete. Ya pasó con los plazo fijo atados a la inflación (UVA), que nunca tuvieron un volumen significativo”.

Para Andrés Méndez, titular de AMF Economía, sirve sólo para quien esté calzado en dólares oficiales; por ejemplo, un exportador o productor de comercializables en el exterior. Está bueno para colocar pero no para tomar”.