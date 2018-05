Por qué vende el Banco Nación y no el Central para contener el dólar

Que los bancos oficiales vendas divisas para contener la tendencia alcista del dólar no es novedad. Es algo que sucedió esta semana -desde el martes a hoy- y a lo que también habían recurrido este y otros gobiernos en momentos en que el ruido financiero mete presión sobre el peso.

En la última semana, en especial en las tres últimas ruedas, el Banco Nacion (BNA) cumplió un importante rol en este sentido, vendiendo fuerte por cuenta propia.

El Nación vendió en las últimas 72 horas un promedio de u$s 300 millones en cada rueda para descomprimir la demanda típica del fin de mes y evitar así que la presión no hiciera que el dólar terminara por encima de los $ 25 en el mercado mayorista.

Esa línea no es una barrera psicológica más: se trata del techo que el puso el Banco Central (BCRA) cuando en medio de la corrida cambiaria salió a ofrecer u$s 5000 millones en el MULC a este valor, postura que renueva desde entonces como un muro de fuego en cada rueda para mantener el billete contenido.

La estrategia en la venta de dólares

Pero, ¿por qué la estrategia es que sea el Nación y no el Central el que venda dólares en el mercado?

Varios de los analistas consultados por El Cronista coincidieron en que se trata más de una “cortina de humo” o una “maniobra distractiva”, ya que si bien en el sistema figura como que el que vende es el Nación, la plata "es del Tesoro".

“Los dólares que vende el Nación son los dólares que recibió el Tesoro del bono que (Luis) Caputo colocó dos días después del vencimiento de Lebac y lo suscribieron fondos americanos. Ellos integraron dólares y esos dólares, cuando llegaron, los depositan en su cuenta del BNA y siguen bajo el Tesoro”, explicó el analista financiero Christian Buteler.

Señaló que ahora “es el Tesoro el que está vendiendo para hacer frente a sus gastos en pesos y aprovechando la presión sobre el tipo de cambio ”.

“En el sistema se ve que vende el Banco Nación, pero no está vendiendo dólares propios, son de su cliente principal, el Tesoro, que los tenía depositados y de paso viene bien para que el BCRA no se muestre como el vendedor”, indicó.

Y resumió: “En realidad es lo mismo, no los vende el BCRA, los vende su primo que el Tesoro”.

Si bien destacó como positivo que “el Central no emitió pesos por esos dólares y se usan los pesos que están en el sistema” y que “peor hubiese sido que los hubiese comprado el Central”, aclaró que "una cosa es que venda el Tesoro al mercado porque es bueno y otra que los dólares que tomaste hace 15 días se te están yendo".

Dólar y comunicación

Gustavo Quintana, de PR Cambios coincidió en que “son estrategias, en parte de comunicación, porque en el fondo es lo mismo”.

“Los dólares que vende el BNA son aparentemente de colocaciones de deuda del Tesoro; en consecuencia, y en definitiva, salen del mismo lado”, apuntó.

Otras fuentes del mercado afirman que se trata de dólares propios del Banco Nación que quedaron "de la época en la que Carlos Melconian era presidente". "De esta forma no hay efecto sobre las reservas y cuidan la imagen del Central ", aseguran.

Y aclaró: “Aparte el Nación no tiene negocios propios tan importantes como para operar esos montos en un solo día”.

La muralla verde

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital planteó “que el BNA sale de muralla”.

“A mi juicio la muralla de u$s 5.000 millones es una señal. Te pueden tomar de allí, pero siempre es mejor que la oferta aparezca de otro lado como señal al mercado cambiario”, explicó.

Camusso alertó: “En cuánto le habrás una puerta a $ 25, y la debilidad continúe, quién te dice que el mercado no te quiera llevar a $ 30. El punto es que no importa de dónde aparezca la oferta, no proviene del sector privado, nadie vende, salvo banco público o BCRA. Estamos lejos de una virtual pax cambiaria”.“La cosa es mucho más importante y grave que si vende BNA o BCRA. El punto es que no aparece la oferta, salvo con alguna colocación de deuda como hizo Caputo. Pero la oferta no puede seguir apareciendo de esa forma. Eso es deuda”, advirtió.