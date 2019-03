Por qué todavía no es momento de entrar al S&P Merval

"Si el inversor tiene estómago para aguantar, es momento para tener bancos", dijo en off the record un experto sobre la posibilidad de entrar hoy en el mercado.

El S&P Merval está por coronar su sexta caída consecutiva, lo que significa un derrumbe de un 10% y sin embargo los especialistas y operadores, prefieren la cautela.

El índicador perforó una nueva barrera psicológica, los 33.000 puntos. De todas formas, todavía no se encuentra en los mínimos del año.

"No tendría apuro por entrar, primero sería mejor mirar los balances que entran entre hoy y el lunes. Puede que haya rebotes porque bajó muy de golpe pero es arriesgado dado el contexto", opinó Juan Manuel Palacio, licenciado en finanzas.

Lo mismo señaló Rubén Pasquali, analistas de mercados Fernandez Laya: "Hay que esperar un poco, parece".

Los expertos coinciden en que el contexto no ayuda. "Está algo difícil el panorama. Afuera el dólar se fortaleció un poco estos días contra las principales monedas del mundo y eso llevó a tomar ganancias en emergentes. A nivel local, la incertidumbre política es muy alta y la economía está muy débil. Encima, el riesgo país se acerca a los máximos de fin de diciembre. Por el momento, esperaría afuera, no creo que sea el momento", indicó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones.

En sintonía, desde una mesa de dinero, un operador comentó bajo off the record: "La realidad es que afuera el clima no está acompañando. Sumado a que se viene la elección en Neuquén, donde el oficialismo no tiene mucho apoyo; se le está dando mucha importancia a ese resultado. Eso afecta a enrarecer el clima y lleva a que todos estén muy cautelosos".

Por eso es que la fuente sostuvo que "hay que ser muy selectivo", consideró que pueden encontrarse oportunidades, aunque siempre teniendo en cuenta que los próximos meses va a ser bastante volátiles.

En cuanto a las mejores opciones sean los bancos, Martínez Burzaco aclaró que "seguramente vengan números decentes de sus balances", pero detalló que "es todo por colocaciones financieras de Leliq y nada de su negocio de intermediación tradicional", por lo que "no es viable de mediano plazo" un negocio por esta vía. "Es un mercado bien de trading el actual, con riesgo importate. Los bancos podrían zafar, pero es un trade de alto riesgo", remarcó.

Qué esperar de los bonos

No solo las acciones están perdiendo valor, sino también los títulos públicos. La evidencia es la escalada del riesgo país en los últimos días.

El índice que elebora JP Morgan ronda los 750 unidades y esto también afecta a la renta variable. "Es clave una mejora en el riesgo país para que las acciones tengan un respiro y no sólo un rebote técnico de un par de ruedas", sentenció Palacio.

Por su parte, el director de MB Inversiones recomendó a quienes quieran invertir en bonos apunte al largo plazo: "Soy de la idea de que es preferible pasar las elecciones no comprado en bonos. Prefiero Letes en dólares con vencimiento previo a las elecciones de octubre. Al que quiere estar en bonos le diría que opte por la parte media o larga en dólares, sólo como apuesta de trading y con la idea de que (el presidente Mauricio) Macri sea reelecto".