Por qué no despegan los bonos argentinos

A esta altura de los acontecimientos hay fundados argumentos para haber esperado que la renta fija argentina al menos haya transitado un rebote más importante de lo que hemos visto hasta ahora. Pasó el acuerdo del FMI, el MSCI, la reducción de Lebac, la reorganización del equipo económico, etc. Nada de todo eso pudo mejorar el ánimo de los inversores y los bonos en dólares se mantienen bajo presión. Quizá, para empezar a responder la pregunta del título de la nota, debamos ir del bosque a la hoja. Es decir, buscar las explicaciones de afuera hacia adentro.

Lo cierto es que los inversores a nivel global continúan viendo a los mercados emergentes como un factor de riesgo ya que están extrayendo sus capitales de los ETF´s más importantes relacionados con los mercados emergentes a medida que el aumento de las tasas de interés en los EE.UU. debilita los activos de dicho segmento.

La semana pasada el índice iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) registró salidas netas de u$s 3200 millones, lo que implica la mayor cantidad desde enero de 2014. Mientras tanto, el ETF más grande de mercados emergentes, el $ 65.000 millones Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO), perdió alrededor de $ 360 millones semana, siendo esta su segunda peor actuación en más de dos años.

En términos más generales, mientras muchos inversionistas dicen que las perspectivas de un rebote en el crecimiento global sincronizado continúan, las crisis domésticas en algunos mercados emergentes, como el caso local de Argentina y el caso de Turquía, han tensionado al grupo de mercados emergentes.

En el ultimo mes, el iShares MSCI Emerging Markets sufrió rescates de fondos por u$s 6083 millones mientras que el Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO) vio salidas por u$s 762 millones.

Haciendo un balance anual, los rescates acumulan u$s 5442 millones para el iShares MSCI Emerging Markets y u$s 266 millones para el Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO). Yendo a la renta fija, el iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) registra en lo que va de junio suscripciones por u$s 702 millones. De todos modos, el saldo global para los mercados emergentes sigue siendo negativo ya que la salida de capitales es sostenida. Las devaluaciones en los mercados emergentes continua a la vez que la volatilidad en Wall Street se acelera. Hemos visto caídas en los últimos días en las acciones en Nueva York, generando un rally de la volatilidad y el Vix operando por encima de 17 puntos, desde los 11 puntos que operaba semanas atrás.

A este escenario de flujos negativos en emergentes podría implicar un serio daño el hecho de que las acciones en Wall Street retomen el proceso correctivo que se inició a fines de enero pasado. Las tensiones geopolíticas y la guerra comercial entre EE.UU. y China generan mas dudas que certezas, sumada a la suba de las tasas y una Fed mas decidida en llevar la tasa de interés hacia niveles superiores, quizá, con una velocidad un poco mayor a la esperada inicialmente. En su ultimo comunicado la Fed sostuvo que espera cuatro subas de tasas en total para este año, imprimiéndole una aceleración en el proceso de normalización monetaria.

No es la tendencia alcista de las tasas sino la velocidad de suba que podría golpear a los emergentes y esto es un factor clave a considerar.

La caída de Wall Street del 3,3% en una semana complica el escenario para los emergentes. Las acciones acumulan una baja del 17% desde sus máximos de enero mientras que el ETF de bonos en dólares de mercados emergentes pierde un 8,2% en el año. Esta debilidad de las acciones y bonos y la salida de capitales ha generado un proceso devaluatorio en las monedas emergentes que en promedio pierden un 7,25% en el año. Argentina se devalúa un 45% en el año, siendo este el caso extremo dentro del grupo.

ARGENTINA

Ahora bien, la pregunta clave es, ¿cómo impacta esto en Argentina y por qué los bonos no logran transitar una recuperación mayor?

Muchos fondos de inversión han estado invirtiendo en emergentes en los últimos años mucho mas de lo que han deseado estar. Arrastrados por el pensamiento en que, en esta oportunidad, los emergentes estaban en una situación mas holgada y en mejores condiciones económicas, han decidido sobre-ponderar emergentes dentro de sus carteras tanto en materia de renta variable como en bonos. La renta variable lucia atractiva en un contexto en el cual, la tendencia alcista en los índices de Wall Street se mantenía intacto. Por el lado de la renta fija, esta también mostraba potencial en un mundo de tasas bajas y con los emergentes ofreciendo retornos mas que interesantes.

Sin embargo, este contexto se vio modificado en los primeros meses del año y se agravo en las ultimas semanas ya que, tal visión inicial quedo comprometida y las dudas con los emergentes inundaron los mercados.

Argentina sufre por las vulnerabilidades propias, pero también por las ajenas. Los bonos argentinos tienen un volumen operativo considerable dentro del grupo de emergentes y, muchos fondos que decidieron sobre-ponderar emergentes, compraban Argentina por su volumen y también por la historia misma que representaba argentina.

Ahora, en un contexto más vulnerable, desarmar posiciones justamente de los mismos bonos que habían comprado inicialmente, es decir, los argentinos. No lo hacen porque estén bajistas con argentina sino porque aprovechar la liquidez para desarmar posiciones y así, disminuir riesgo emergente. Por ello es que se nota que, ante cada oportunidad de rebote de los bonos argentinos es arruinado con la presión bajista cuasi-permanente que muestra la renta fija local, proveniente de fondos que buscan disminuir el riesgo emergente acumulado en los últimos años.

Mirando hacia adelante, será cuestión de que el mercado termine de filtrar este escenario de sobre-ponderación a emergente y entienda que, nuevamente, estos son precios interesantes para volver a ver a los emergentes en general y argentina en particular como una opción potable y atractiva para invertir. Tasas del 8-9% anual en dólares siguen sin ser fáciles de encontrar y según los analistas del mercado, los fundamentals de Argentina no justifica que efectivamente tengamos que estar rindiendo esos valores.