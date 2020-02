Por qué el contexto es inmejorable para encarar la reestructuración de la deuda

Las emisiones de deuda de alto rendimiento (high yield) de todo el mundo marcaron en enero un récord mensual al lograr el nivel más alto en los últimos 25 años. El 77% de ese total emitido correspondió a bonos coporativos. Lo mismo ocurre con los mercados emergentes, que emiteron por un total de u$s 118.000 millones de nueva deuda en moneda extranjera en el primer mes de 2020, frente a u$s 70.000 millones en el mismo período del año pasado.

De esta manera, para los analistas, el escenario de aceptación de riesgo por parte de inversores internacionales combinado con bajas tasas de interés y crecimiento global hace que el contexto sea el ideal para que Argentina pueda encarar un satisfactorio proceso de reestructuración de deuda.

El 2020 arrancó con el pie derecho en cuanto a las emisiones. Según Dealogic, las nuevas emisiones de deuda de alto rendimiento en enero ascendieron a u$s 73.600 millones, alcanzando el nivel más alto en los últimos 25 años. Del total emitido, u$s 57.100 millones fueron emitidos por emisores corporativos.

Si bien este año fue excepcional, enero suele ser un mes intenso en emisiones por cuestiones estacionales de los mercados globales, explicó Nicolas Max, head de asset management de Criteria. “Estacionalmente enero es un mes fuerte en emisiones de deuda ya que los portfolio managers globales vuelven a iniciar el año desde cero y suele haber un renovado apetito por el riesgo y mayor liquidez en las carteras. De esta manera, suele ser una época donde hay más emisiones".

"De todos modos, con estas condiciones de liquidez global y mayor apetito por el riesgo, este año las condiciones son casi ideales para emisiones de deuda emergente y de deuda global”, agregó.

Impacto en Argentina

El hecho de que se haya alcanzado el mayor nivel de emisiones de deuda de alto rendimiento (riesgosas) muestra un mundo que busca y acepta el riesgo, algo ideal para Argentina, siendo un mercado y un país altamente riesgoso. Este escenario contribuye a Argentina en su proceso de reestructuración de la deuda.

En los mercados emergentes se observa una misma dinámica. Los gobiernos y las empresas de mercados emergentes se embarcaron en una ola récord de préstamos en enero, con la esperanza de obtener costos de intereses muy bajos. Los u$s 118.000 millones de nueva deuda en moneda extranjera representan un máximo histórico para los emergentes en el primer mes del año, según los datos de Dealogic.

“El hecho de que la tasa libre de riesgo apunte a la baja favorece a Argentina, junto con un contexto de economías retomando el crecimiento y de mayor liquidez global. Creo que es el mejor contexto posible y es esperable que lo sigamos viendo en los próximos meses, por lo que resulta clave que Argentina logre aprovechar esta ventana", apuntó Max.

"El riesgo con el cual Argentina se compararía dentro del mundo de los mercados emergentes es ahora más bajo, por lo que el retorno exigido para la nueva deuda local sería menor. Así, la tasa de los nuevos bonos que resulten del canje de la deuda tendería a ser más baja, haciendo que el valor presente de los mismos sea más alto, permitiendo que la oferta sea más atractiva para los tenedores de los instrumentos de deuda argentina”, explicó.

El comienzo de año fue excepcional no sólo para las emisiones en dólares sino también para las que se hicieron euros: la emisión de deuda en la moneda común europea por parte de mercados emergentes ha sido particularmente fuerte, más que duplicándose, subiendo a u$s 19.000 millones desde u$s 7.000 millones hace un año.

Un contexto favorable para el canje

Matias Roig, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI), coincide con Max en que la baja de tasa de Estados Unidos y la demanda que hay por deuda de países emergentes son datos muy positivos para la Argentina.

“El contexto es favorable para Argentina. Aun así, vale aclarar que será positivo siempre que pueda presentar un programa fiscal y monetario coherente. Obviamente que esto va a ser positivo a la hora de la reestructuración para definir el nivel de la sostenibilidad de la deuda, pero por el momento la Argentina depende más de sus propios factores que de los mercados mundiales”, señaló Roig.

Juan José Vázquez, head de research de Cohen, también cree que el contexto internacional es sumamente favorable para Argentina.

“Antes de la actual caída del petróleo, la tasa de bonos corporativos de alto rendimiento en EE.UU. estaba en niveles de 5%. Pese a la última caída, las tasas subieron apenas 40 puntos básicos y siguen estando muy cerca de los mínimos del 2014. Por su parte, el índice de bonos de mercados emergentes rinde tan solo 4,7%. Este escenario es clave y favorable para que Argentina reestructure su deuda”, comentó Vázquez.

Aun así, el head de research de Cohen también enfatiza que, si bien el contexto es positivo, Argentina depende de sí misma más que del escenario internacional. "Postergar 10 años vencimientos de capital de bonos bajo la creencia que el mercado va a estar cerrado por tanto tiempo para colocaciones del soberano argentino no es lógico", destacó aunque admitió que "sí será clave unos años para alcanzar el equilibrio fiscal, volver a crecer y generar credibilidad”.