Por qué cada vez más empresas deciden dar el portazo y abandonar la bolsa porteña

La puerta de la Bolsa de Comercio se abrió en enero y la primera en salir fue Repsol y le siguió en mayo Telefónica. La multinacional española de telecomunicaciones atribuyó su partida al "escaso volumen de negociación" que registraban en el mercado local sus títulos. La firma, que movía unas 400 acciones por día, hizo el pedido oficial de delisting, siguiendo el mismo camino que inicio Santander España en 2018.

Pero el goteo no se frenó. La puerta quedó entreabierta. El 11 de junio pasado fue Tenaris, empresa metalúrgica multinacional subsidiaria del Grupo Argentino Techint, la que anunció que su consejo de administración convocó a asamblea de accionistas para considerar el retiro de la cotización. La noticia desilucionó al mercado, ya que no se trata solo de una acción emblemática de la bolsa porteña, sino que era una buena alternativa de cobertura en épocas de volatilidad.

Petrobras era un refugio para los inversores en épocas de volatilidad.

Un mes después fue el turno de Petrobrás, que informó que convocó a una asamblea de accionistas para votar el retiro de la cotización pública de sus acciones en BYMA. Los argumentos fueron los mismos que Tenaris, mercado chico a lo que sumó la queja por los altos costos de permanecer en el mismo.

El Cronista consultó a expertos de mercado sobre el impacto que esta estampida de firmas extranjeras de la plaza local puede generar, las razones y las consecuencias detrás de las mismas.

Gustavo Neffa, director de Research for Traders consideró que "basicamente la razón es que las bajaron del índice S&P Merval y las van a bajar en el cuarto trimestre del índice Rofex".

Se refirió a la decisión de la nueva metodología que entró en vigencia en marzo pasado, por el cuál Tenaris y Petrobras fueron exluidos del panel lider y pasaron a conformar el general, en el marco del acuerdo con S&P Dow Jones Índices.

"Eso es una primera explicación, no es una represalia pero no está bien vista esta salida. Otro tema es la poca relevancia que tienen estos mercados para las empresas. Tenaris en Argentina hace el 0,12% del volumen global de lo que se transa en Estados Unidos, Milán y México. Para las empresas extranjeras no solos ni un mercado relevante ni estrategico", analizó.

Neffa consideró que esta situación "no es una mala señal para la Argentina, es una mala señal para el mercado local, que ya es muy reducido y que lejos quedó de lo que se esperaba en 2016 o 2017 cuando apuntaba tener una transformación muy grande".

"Logramos ser emergentes pero el mercado quedó despues de las bajas de 2018 muy golpeado y nunca tuvo esa proyección de volumen de capitalización bursatil de nuevas empresas listadas en el panel", lamentó.

El economista y socio de Delphos Investment, Santiago López Alfaro, también lo evaluó "una muy mala señal" y consideró que Byma "debería trabajar para mantener estas dos grandes empresas operando".

Precisó que la partida de estas firmas "hace que los inversores no puedan diversificar" y recordó en este sentido que Petrobras "fue una de las mejores inversiones el año pasado, ya que mientras la Bolsa se desplomaba muchos inversores locales se refugiaron en ese papel".

"Petrobrás operó como refugio. Su partida es una mala noticia y se debería tratar de negociar para que no se retiren ni Petrobras ni Tenaris", apuntó.

La partida de estas empresas hace que los accionistas no puedan diversificar su cartera.

López Alfaro recordó además que gracias a una comunicación de la CNV las firmas pueden retirar oferta pública sin hacer una OPA. "Esta gestión les dio esta salida y fue un error, aunque lo deben haber echo pensando que vengan más firmas y en realidad más se van".

En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Valores adecuóa la reglamentación de retiro del régimen de oferta pública. La nueva normativa tomó en cuenta "la experiencia regulatoria de España y de la CE; así como las recomendaciones de organismos internacionales especializados".

Cuando una empresa que cotiza sus acciones desea retirarse de la oferta pública está obligada a hacer una OPA por el total de su capital flotante en el mercado. Ahora, mediante la resolución general 779, el organismo conducido por Marcos Ayerra modificó este procedimiento.

El asesor financiero Guido Macchi, de Macchi Valores coindició con que la salida de TS y APBR "tiene que ver mucho con haber dejado el panel lider. Podrán poner un montón de cuestiones en el medio, pero eso tuvo mucho que ver".

"A partir de la nueva composición del índice S&P Merval, las dos tuvieron que salir del líder, por la condición de estar el índice conformado por empresas locales. Al salir del índice líder, los fondos bajan su ponderación de tenencia sobre estas. Todo estuvo mal manejado por parte de BYMA, CNV y Nación", subrayó.

Y agregó: "Son empresas muy grandes que durante mucho tiempo fueron líderes absolutas de nuestro mercado, en especial Tenaris, que es de origen nacional, arranca en Villa Dalmine, bien se podrían haber sentado a darle forma como para que tenga la importancia que merece".

Consideró que "por el mercado junto con S&P la CNV tendría que acercar posiciones con las firmar y llegar a un arreglo para ecitar que se deslisten".