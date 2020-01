¿Por qué baja la tasa de referencia, pero no la tasa de las tarjetas de crédito?

La tasa de referencia del mercado, la de la Leliq, registra desde hace varios meses un camino descendente, de hecho los expertos creen que esta tendencia continuará; sin embargo, nada cambió para el usuario de tarjeta de crédito.

Si se toma el pico máximo de la Leliq, el 85,99% a mediados de septiembre del año pasado, y el nivel actual, un 52%, se constata un descenso de más de 30 puntos porcentuales; mientras que si se compara la tasa nominal anual que informa el resumen de la tarjeta durante el mismo periodo, no se verificará una modificación: la de un banco de primera línea para un paquete standard se ubicaba en 75% cuatro meses atrás y de allí no se movió.

Por otro lado, es preciso recordar que el dato de relevancia, al que hay que prestarle atención, es el Costo Financiero Total, cuyo promedio hoy es de casi 200%.

Santiago Bulat, economista de Invecq señaló que lo que se está viendo es un programa de tasas negativas; la tasa de referencia bajó mucho y los bancos le quieren seguir ganando a la inflación.

A su vez, Ariel Setton, economista especializado en medios de pago, subrayó: "Cuando suben las tasas, los bancos las suben casi automáticamente. Cuando bajan, tardan en bajarlas".

En tanto, Nicolás González, titular de "El ABC de tu Dinero" y docente universitario, explicó que en un contexto en el que los bancos dejaron de obtener altos rendimientos por medio de las Leliq y en el que los niveles de morosidad y de requerimiento de encajes es distinto al de otras épocas, no se vuelve muy propicio ofrecer más créditos o ceder ganancias de las tarjetas de crédito. En definitiva, no hay margen para apostar a otro negocios, por lo que no van a resignar tasa.

"Lo que van bajar son las tasas de plazo fijo. Lo que pagan los bancos a sus clientes va en línea con lo que pueden ganar. Además los bancos no quieren perder contra la inflación", remarcó Bulat. De hecho, la tasa Badlar (la que se paga a depósitos superiores a un millón de pesos pactadas entre los 30 y los 35 días de plazo) se encuentra en 37,6%, muy por debajo de las previsiones de inflación para este año, que rondan el 50%; por lo tanto, se trata de tasas reales negativas. Cuatro meses atrás esta misma tasa se ubicaba en 60%.

En cuanto a lo que podría pasar con las tasas del segmento tarjetas, Ezequiel Baum, autor de "Ordená tu Economía", no es muy optimista: "Hasta que no haya presión oficial para que bajen las tasa del crédito al consumo nada va a cambiar. No creo vaya a suceder espontáneamente, más que nada por el escenario de tasas de interés reales negativas que tenemos. Si la inflación no baja del 55% proyectado, la realidad es que nadie va a prestar voluntariamente a tasas más bajas".