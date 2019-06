Por qué Milei no invertiría sus ahorros en un auto 0km

El economista Javier Milei aconsejó no invertir los ahorros en la compra de un auto 0km. Según explicó, no es un buen negocio ya que se trata de “un bien que a los 5 años no vale más nada”.

“No compraría autos nuevos nunca más en mi vida. Igual yo tengo algo concreto en contra de los autos, en contra los impuestos, y en contra lo que te cuesta mantenerlos”, detalló el economista.

En ese sentido, Milei insistió que "cuando uno compra un auto nuevo, el 55% es impuestos, en un país donde nos la pasamos pagando impuestos”.

Por el contrario, el economista recomendó que si se está buscando en dónde invertir hoy el ahorro en dólares es la mejor opción. En ese sentido explicó que mucha gente sofisticada había invertido en su momento en Lebacs y cuando vino la devaluación se quedaron con la mitad del dinero que tenía”.

Al ser consultado por si existía la posibilidad de que se repitiera un corralito, Milei señaló que “podría ocurrir en una situación muy extrema que tiene que ver con un problema monetario que se llama Leliq. Hoy estas letras representan el 80% de la base monetaria”.

"Eso quiere decir que en un momento de pánico monetario, la cantidad de dinero puede crecer en un lapso entre 15 y 45 días un 80%, eso podría derivar en una hiperinflación", amplió durate una entrevista en el canal C5N.

"Entonces, en un caso extremo, el Gobierno para evitar una hiperinflación le puede dar a los bancos un bono. El problema aca va a ser que cuando la persona vaya al banco a buscar su dinero, el banco le va a decir 'no tengo tu plata, te doy un bono'", indicó.