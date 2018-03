Por primera vez en su historia, Estados Unidos incluirá una mujer en los billetes de dólar

El Gobierno de los Estados Unidos decidió incluir en el billete de u$s 20 un retrato de Harriet Tubman, la primera mujer en figurar en la moneda estadounidense y que reemplazará al perfil del ex presidente Andrew Jackson, según informó ayer el Tesoro.

Tubman (1820-1913) pasó de esclava afroamericana a líder abolicionista durante la Guerra Civil estadounidense y aparecerá en el frontal del popular billete de u$s 20, mientras que Jackson pasará al reverso.

"Su increíble historia de valentía y compromiso con la igualdad encarna los ideales de la democracia que nuestro país celebra", explicó Jack Lew, secretario del Tesoro, en una conferencia telefónica para comentar el anuncio, al mismo tiempo que lamentó que haya pasado "tanto tiempo" sin la presencia de una mujer en la divisa estadounidense.

Para que este cambio se haga efectivo, no obstante, se deberá esperar más de una década, debido a la necesidad de adecuar la maquinaría de la Oficina de Impresión y Grabado donde se producen los dólares y superar las pruebas de seguridad.

Asimismo, Lew dijo que se modificarán los reversos de los billetes de u$s 10 y u$s 5, para incluir momentos significativos de la historia estadounidense, como el comienzo de la lucha por el sufragio femenino en 1913 o acontecimientos en el Memorial de Lincoln como el famoso discurso de 1963 del activista afroamericano Martin Luther King.

"La decisión de que una esclava liberada y una luchadora de la libertad como Harriet Tubman figure un día en el billete de u$s 20 es emocionante", afirmó en un comunicado Women on 20s, un grupo activista que había impulsado la inclusión femenina en el papel moneda desde hacía un año. En la misma línea, el grupo agregó: "No solo entregó su vida a la igualdad de razas, luchó por los derechos de las mujeres junto a líderes por el sufragio femenino en el país".

Women On 20s había hecho una petición para que la Casa Blanca sustituyera a Jackson por Tubman, Eleanor Roosevelt, Rosa Parks o Wilman Mankiller, cuatro mujeres que cambiaron el curso de la historia estadounidense.