Por primera vez en el año, el dólar cerró un mes con tendencia en baja

El dolar mayorista terminó la última rueda de julio con una suba de 14 centavos a 27,39 pesos en el MULC, luego de caer 7 centavos ayer.

Sin embargo, la divisa finalizó el mes con una caída acumulada de $ 1,44 respecto del cierre de junio pasado, un retroceso del 5%.

En el mercado minorista, el dolar finalizó sin cambios en las pantallas del Banco Nación (BNA) a $ 27,80, con lo que perdió en el mes que termina $ 1,60.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) terminó el mes a $ 28,03, muy lejos de los $ 29,57 que tocó a fines de junio pasado.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 605,966 millones, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 222 millones.

En la habitual subasta de los mediodías que realiza el Central por cuenta y orden del Central, el monto adjudicado fue el de u$s 100 millones a un precio promedio de corte se ubicó de $ 27,35, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,34.

El dolar blue operaba a $ 28,27.

Después de lo urgente, llega lo importante

En diálogo con El Cronista, el analista financiero Christian Buteler celebró que julio se transforme en el primer en el año en el cual el dólar muestra un retroceso, pero alertó que "los problemas de base siguen intactos".

"Preocupa y mucho la caída continua de las reservas. Julio es otro mes con caída de $ 3700 millones en las reservas, eso no se detuvo y todos sabemos que no puede mantenerse en el tiempo. Pero lo urgente era controlar el tipo de cambio, situación necesaria aunque no suficiente", analizó.

Destacó además que "como dato positivo aparte de la baja también aflojó la demanda".

Y agregó: "Es positivo haber podido parar la suba, pero hace falta muchísimo más como bajar la tasa sin que no vuelva a reaccionar el dólar y dar respiro a la actividad".

Fernando Camusso, de Rafaela Capital remarcó que "el apretón monetario dio resultados". "La suba de encajes, la reapertura y emisión de letes en dólares, emisión de Botes y bonos duales en el frente interno, sumado a que en el exterior el dólar se debilitó y habilitó a las monedas emergentes a apreciarse ayudaron a calmar el mercado", detalló.

Sin embargo, consideró que hay que ser "cautos" ya que si bien "lo urgente empieza a resolverse, las consecuencias son muy negativas". "La única señal positiva la muestran las tasas en pesos que empiezan a ceder, aunque muy incipientemente", apuntó.

"La demanda por cobertura típica del fin de mes impulsó una reacción del dólar mayorista", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios quien destacó sin embargo que julio se transforma en el primer mes con baja en el valor de la cotización desde noviembre pasado.

Planteó que "el corsé monetario está funcionado a pleno y pudo diluir la tensión cambiaria que justificó el fuerte aumento experimentado por el dólar alejándolo de los máximos históricos que en su momento generaron cierta dosis de preocupación".

Destacó además que en lo que va del año el tipo de cambio subió casi el 47% respecto del cierre de diciembre pasado.