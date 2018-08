Por primera vez, el Central subastó dólares tres veces en un día

El dólar se disparó el viernes pasado de la mano del derrumbe de la lira turca. Desde entonces, la divisa comenzó una carrera alcista que la llevó por encima de los 30 pesos.

La suba se encontró en el camino con el mega vencimiento de Lebac de ayer, es decir un mal momento para que unos $ 100.000 millones queden boyando en el mercado. Y eso sin tener en cuenta el desarme de Lebac al que se vieron forzados los bancos (por otros $ 200.000 millones).

El Banco Central (BCRA) vio venir una nueva “tormenta”, como le gusta llamarla al presidente Mauricio Macri, y salió el lunes por la tarde a anunciar que el martes licitaría reservas por u$s 500 millones. El anuncio generó una baja de casi un peso en la cotización del dólar, un efecto mayor al que finalmente generó el martes la licitación. El Central adjudicó u$s 200 millones a $ 29,41 y aseguró en un comunicado que las ofertas fueron menores a las esperadas. La suma no fue suficiente y dólar se escapó hasta $ 29,95, aunque terminó cerrando a $ 29,61.

La rueda del miércoles tuvo un ingrediente adicional por los resultados de la licitación de Lebac del martes: en su programa para desarmar el stock de Letras los bancos tenían que salir de ese instrumento, lo que por sí solo implicaba una merma de unos $ 200.000 millones en el volumen Letras, a lo que se sumó el desarme por parte de no bancarios de otros $ 100.000 millones.

Así, el stock de Lebac se redujo en prácticamente un tercio, pero esos pesos llevaron hoy presión al mercado cambiario.

Rueda de miércoles

Así, en el comienzo de la rueda cambiaria de hoy el billete volvió a mostrar una fuerte tendencia alcista y saltó sobre los $ 30. Eso prendió las señales de alerta en la calle Reconquista y a las 11 de la mañana la autoridad monetaria salió a licitar u$s 800 millones de los que colocó u$s 303 millones a $ 30,03.

La movida no calmó la cotización que se mantuvo en los $ 30 y la autoridad monetaria arremetió con otra licitación. Esta vez fueron u$s 500 millones, de los que adjudicó u$s 248 millones a $ 29,81.

Y más tarde, anunció una tercera subasta para apenas cinco minutos antes del cierre por otros u$s 300 millones. Al subastar en el filo, el Central buscó marcar el precio final de la rueda.

Se adjudicaron u$s 230 millones a $ 29,96, si bien el billete revirtió en algo la suba terminó la rueda 39 centavos arriba.

De esta forma, el día tomó un condimento especial ya que se transformó en la primera rueda en la que el Central realizó tres subastas propias para aspirar pesos. El 29 de junio fue el único día en el que hubo dos licitaciones, pero esa vez, la primera fue por cuenta y orden del Ministerio de Hacienda por u$s 150 millones -con fondos provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional- a lo que sumó después su artillería el Banco Central con u$s 300 millones.

Además, las Letes

En diálogo con El Cronista, el director de Estudio Eco Go, Federico Furiase recordó que Luis Caputo "consiguió el waiver del FMI para vender más reservas y así amortiguar el impacto cambiario de la expansión monetaria que deja el desarme acelerado de Lebacs".

Caputo: ”Eliminando las Lebac ya no quedan factores de expansión monetaria” https://t.co/8MjaPS3jjJ — Cronistacom (@Cronistacom) 14 de agosto de 2018

"Por otro lado, el Tesoro sale a licitar Letes en pesos a una tasa en torno al 40% anualizada, para tratar de absorber por otro lado una parte de la expansión monetaria que deja el desarme de Lebac, a costa claro de aumentar la carga financiera de corto plazo del Tesoro", precisó.

Y remarcó: "Caputo tiene rienda suelta para vender reservas como contrapartida del desarme de Lebac, y tiene sentido ya que el grueso del aumento de reservas de los últimos años tuvo como contrapartida la emisión de Lebac, con lo cual cuando el riesgo de roll over de las Lebac se complica tiene sentido usar una parte de las reservas para amortiguar el impacto cambiario de las Lebac, sobre todo cuando el grueso se compraron a $18 y ahora las vendes a $30".

Leonardo Svirsky, de Bullmarket Brokers destacó además que en el mercado actual otro problema es que "no hay dólares, entonces de esta forma lo mantiene un poco".

"Lo que pasa que esta dando vuelta la plata de las Lebac", reconoció.

El fin de las Lebac genera más dudas que certezas https://t.co/xd7gyDgpLj — Cronistacom (@Cronistacom) 15 de agosto de 2018

La venia del FMI a Caputo

Las licitaciones en moneda extranjera son una de las opciones que tiene la entidad que dirige Luis Caputo para aspirar pesos, mientras espera esta tarde el resultado de la licitación de Letras que realiza hoy el Tesoro, y en la que se espera que los u$s 200 millones con los que se quedaron los bancos vayan a Leliq.

En una entrevista con El Cronista, Caputo explicó que el objetivo del Gobierno es eliminar el stock de Lebac en manos de no bancos, lo que aclaró “siempre estuvo acordado con el Fondo, aunque se pretendía hacer a través del financiamiento con el Tesoro”.

Si bien aclaro que no se trataba de una meta rígida, era una intención. El Ejecutivo propuso entonces al organismo cancelar Lebac con reservas, lo que al organismo le pareció “muy razonable”.