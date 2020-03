Por perspectivas de menos demanda y más producción, el petróleo cayó 4%

Tras haberse hundido un 26% el lunes, los precios del petróleo volvieron a caer el miércoles. Retrocedieron otro 4% en una jornada de fuertes pérdidas de los mercados de todo el mundo, a lo que se sumó que los principales productores de petróleo anunciaron planes que podrían provocar una escalada en la creciente guerra de precios.

El crudo Brent cerró con una caída de 1,43 dólares, o un 3,8%, a u$s 35,79 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. terminó con un descenso de u$s 1,38, o un 4%, a u$s 32,98.

Según informó la agencia Reuters, los activos de riesgo cayeron durante toda la sesión, pero aceleraron las pérdidas a última hora a medida que aumentaba el número de casos de coronavirus y que numerosos países restringían los viajes.

"Lo que causó la caída de los precios del petróleo en los últimos minutos antes del cierre del mercado fue que la plaza bursátil (Wall Street) tocó nuevos mínimos", dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group en Chicago a la citada agencia. "Las noticias sobre el coronavirus no parecen inspirar esperanzas de demanda en este momento", añadió.

Tanto la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) recortaron los pronósticos de demanda de petróleo debido al coronavirus para este trimestre. Ante ello, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos anunciaron planes para aumentar la capacidad de producción tras el fracaso de los recortes coordinados.