Por pagos de deuda, las reservas perdieron otros u$s 560 millones

Las reservas perdieron ayer otros u$s 563 millones y cerraron en u$s 46.885 millones. La disminución se explicó por un pago de intereses de bonos que el Tesoro realizará hoy. Se trata de los títulos Global a 2021, 2026 y 2046, por los que el Gobierno tendrá que pagar unos u$s 503 millones. En gran parte, estos bonos están en manos de inversores extranjeros.

Este no será el único pago que hará el Tesoro, que este viernes también enfrenta un vencimiento de Letes en dólares. Según pudo confirmar este diario, aunque se trata de instrumentos reperfilados, esta serie de letras tiene una baja participación del sector público y, además, buena parte está en manos de personas físicas, a quienes no se les reperfilaron sus tenencias. En ese marco, el pago de este viernes -dos días antes de las elecciones presidenciales- rondará los u$s 600 millones.

La caída de ayer es la mayor desde el 3 de septiembre, cuando las reservas (en el segundo día del control de cambios) habían bajado más de u$s 950 millones en una sola jornada. Además, los u$s 563 millones que se perdieron este lunes impactarán negativamente en el promedio diario de salida de reservas, que se había morigerado en las últimas semanas ya que, tras los máximos posteriores a las PASO, los egresos diarios se habían estabilizado en torno a los u$s 100 millones por semana. Esto se justificó, en gran parte, por la puesta en marcha del cepo cambiario.

En Portfolio Personal Inversiones esperan que esta semana continúe la salida de divisas: "Esperamos que la caída de reservas continúe, manteniendo la necesidad de intervenciones del BCRA que venimos observando desde hace varias semanas, y aumentando también por la salida de depósitos privados en dólares", afirmaron.

Desde las PASO, las arcas del BCRA perdieron u$s 19.424 millones. El factor que más contribuyó (casi u$s 7000 millones) a ese drenaje fue el desarme de depósitos del sector privado, que tiene su correlato en la baja del efectivo mínimo de los bancos.

En segundo lugar, con egresos por u$s 6800 millones, se anotaron las operaciones con el sector público, es decir, los pagos que realiza el Tesoro. Finalmente, la entidad que preside Guido Sandleris perdió más de u$s 4300 millones como consecuencia de las ventas que realizó en el mercado de cambios para frenar la cotización del dólar desde las PASO.

"Si mantenemos el ritmo de deslizamiento cambiario hasta la fecha de entrega del mandato de Macri, la cotización del dólar oficial podría trepar hasta la zona de $ 62,50 e implicar una pérdida de reservas internacionales de u$s 4200 millones", estimó Delphos Investment.

Ayer, el BCRA volvió a vender divisas para frenar la escalada del tipo de cambio que, de todas maneras, volvió a subir. Los operadores estimaron que el organismo ofreció unos u$s 160 millones en el mercado. Pese a ello, el mayorista ganó 16 centavos y cerró en $ 58,51. Por su lado, el minorista aumentó 26 centavos y se vendió a $ 61, según el promedio que realiza el BCRA.

Las cotizaciones paralelas del dólar también subieron ayer. El dólar blue ganó 50 centavos hasta $ 66,25. Los tipos de cambio implícitos en la compraventa de títulos públicos, en tanto, cerraron en $ 74,58 (+0,5%) y $ 71,68 (+1%) para el contado con liquidación y el dólar MEP, respectivamente.