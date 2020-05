Por miedo a otro reperfilamiento, los Fondos son cautelosos a la idea de invertir en bonos en pesos

El reperfilamiento de Lacunza hizo que los Fondos Comunes de Inversión se muestren cautelosos a la hora de invertir en letras y bonos del Tesoro. El Gobierno intenta captar liquidez desde los FCI en moneda local, pero la falta de confianza por los riesgos de default de la deuda en dólares, junto con la falta de liquidez de los bonos en moneda local le plantean un escollo para ambas partes. Las últimas medidas sobre FCI empuja a que los mismos deban posicionarse en activos en moneda local y desprenderse de dólares, aunque persiste la cautela por nuevos eventos crediticios.

Desde el Ministerio de Economía se la rebuscan para poder generar nuevamente confianza en el mercado de deuda en pesos. Se dieron canjes exitosos en moneda local y, desde el reperfilamiento del bono dual, no se tuvieron nuevos traspiés con dicha deuda ni eventos crediticios sobre tales compromisos. El Gobierno busca que bancos y Fondos Comunes de inversión vuelvan a ser participantes activos de las licitaciones primarias. Sin embargo, desde el mercado señalan que todavía es prematuro para esperar que los FCI vuelvan al mercado de deuda primario en pesos y remarcan que se requiere reestablecer la confianza.A su vez, recientemente se decretaron normas que obligan a los FCI a posicionarse en instrumentos de deuda en pesos, lo cual plantea un desafió a la hora de incorporar activos a la cartera sin riesgos de que dichos instrumentos sean reperfilados.

Francisco Velasco, head de research de Banco Mariva remarca que para que los fondos vuelvan a posicionarse en bonos del Tesoro, se deberá fortalecer la confianza en los inversores.

"Se precisa reconstruir la confianza, que los inversores se puedan convencer de lo que manifestaron el ministro Martín Guzmán y el presidente Aníbal Fernández. Esto es que no habrá un reperfilamiento o restructura compulsiva de la deuda en moneda local. Las otras condiciones importantes serían que se resuelva favorablemente la restructuración de la deuda en moneda extranjera y que los activos en moneda local que se ofrezcan otorguen rendimientos reales positivos", afirmó Velasco.

En línea con lo que remarca Velasco, la confianza en la inversión de esta clase de activos por parte de los FCI se vio dramáticamente golpeada tras el reperfilamiento de la deuda en pesos del exministro Lacunza. Tal evento le generó perdidas importantes a los fondos y a sus clientes, a la vez que, desde el lado operativo, les provoco un desborde total de sus operaciones.

Los mismos clientes les piden a los fondos contar con instrumentos “libres de riesgos de posibles reperfilamientos”. Por otro lado, el hecho de que los bonos en pesos no sean lo suficientemente líquidos, les genera un desincentivo adicional a los fondos que precisan de instrumentos con volumen para generar liquidez y devolver los rescates en forma inmediata. Además, el parate económico también complica la confianza sobre dichos instrumentos.

Desde un fondo de inversión explicaban que la clave a la hora de incorporar activos a sus carteras observan la liquidez de los productos y de los riesgos de ver nuevos eventos crediticios.

“Cualquier portfolio manager de un fondo t+0, lo primero que piensa es en la liquidez más que en el rendimiento. Más todavía luego del riesgo de reperfilamiento del bono dual (AF20). Me parece que para que los fondos decidan a participar más activamente en las licitaciones primarias debería darse dos factores a la vez. Por un lado la normalización en la actividad económica para no correr el riesgo de iliquidez por rescates, y por el otro, verse una normalización de curva pesos para que el Tesoro no dependa de la emisión del BCRA para afrontar vencimientos bajando así el riesgo de reperfilamiento, lo cual se genera con confianza”, explicó.

Algunos fondos se animan

La suba de los bonos en pesos y los pagos efectivamente realizados sobre las Lecap, junto con los exitosos canjes y rollover de vencimientos en pesos que tuvo recientemente el Gobierno esta haciendo que de a poco algunos fondos comiencen a animarse a tomar cierto posicionamiento en la deuda del Tesoro en moneda local. Aun así, luce prematuro poder confirmar que los fondos de inversión son efectivamente un participante activo dentro de las licitaciones del Tesoro como si lo eran en el pasado. La fuerte suba de los bonos en pesos las últimas semanas refleja la asecución de las carteras por un lado y búsqueda de oportunidad de los gestores de los fondos por el otro.

Martin Salvo, portfolio manager de industrial Asset Management remarca que se está dando un proceso incipiente en el que algunos fondos de inversión se están animando a volver a tener exposición a bonos soberanos para sus carteras de bonos en moneda local.

“Algunos fondos, de manera incipiente y con poco volumen se están animando a invertir al soberano. Es el primer movimiento aunque con poco volumen y por compras de oportunidad, luego de haber visto paridades muy bajas. Hay que ver si sigue esa tendencia. Creo que la curva se va a seguir normalizando ya sea por apetito por el riesgo y por carácter regulatorio. Nuestro fondo viene bien en rendimiento, entre los primeros del año. Sin embargo, en términos de volatilidad, son productos difíciles de incorporar ya que muestran subas y caídas abruptas. Si se observa, de un total de 60 fondos de t+1, solo cerca de 10 fondos tiene exposición al soberano”, explicó.

Buena dinámica de la deuda en pesos

Pese a que todavía el Gobierno no logra convencer a los FCI para que sean participantes activos en las licitaciones, se dieron buenos canjes y una buena dinámica de la deuda en pesos.

Leonardo Chialva, director de Delphos Investment, consideró que la buena dinámica que están teniendo el llamado a licitación de los vencimientos en pesos para poder rollear la deuda resulta clave dado el desafiante contexto financiero y económico.

“El Gobierno viene haciendo un gran esfuerzo con la deuda en pesos. Se da una estrategia en donde hubo colaboración por parte del mercado ya que los fondos el exterior y local colaboraron en entender que había que rollear algunos vencimientos de bonos con inversores institucionales que tienen un perfil de inversión de largo plazo. El mercado al principio le costó asemejarlo pero finalmente lo entendió. Creo que fue una estrategia acertada. Es muy importante esta dinámica y clave que el mercado de capitales local tenga su rumbo, dado el contexto actual complicado por la situación sanitaria, la dureza de la propuesta global”, señaló.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), remarcaron que el tratamiento que recibieron los bonos y letras en pesos por parte del Gobierno se puede calificar como exitoso en líneas generales.

“Apoyado sobre la reapertura del “apetito” del mercado local para este tipo de colocaciones, los resultados de las últimas licitaciones y canjes permitieron aliviar fuerte el programa de vencimientos, y en consecuencia, minimizar la emisión por este concepto. Si bien es muy optimista pensar que esta tendencia se va repetir a lo largo de los meses próximos, fuentes oficiales aseguran que el Gobierno buscará cumplir los pagos de deuda en moneda local en tiempo y forma, aunque para ello sea necesario emitir billetes”, comentaron desde PPI.

Hacia adelante, consideran que la estrategia del Gobierno seguirá siendo la de renovar la mayor cantidad posible de los vencimientos a través de licitaciones que se irán rearmando en función a una combinación entre demanda y posible oferta por parte del Gobierno.

“Creemos que el objetivo será evitar canjes compulsivos, al estilo del AF20, y mantener la deuda performing. Mientras que el remanente de los vencimientos que no se logren renovar sumarán presión sobre la emisión monetaria, que tiene hoy el peso de la profundización del déficit fiscal por la “ayuda” por el efecto del Covid-19 , pagos de intereses de los pasivos remunerados del BCRA , la caída de stock de Leliq y la compra de divisas del superávit comercial”, dijeron desde PPI.