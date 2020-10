Por mayor inflación, suben tasa de plazo fijo para poner freno al dólar

El Banco Central salió a encarecer el apalancamiento, que es lo que sostiene al dólar MEP y al contado con liquidación.

“La suba de tasa de pases y la reducción de Leliq y el alineamiento de tasas con los instrumentos del Tesoro permite reducir en forma gradual el costo cuasifiscal de la esterilización, a la vez que aumenta su efectividad para influir en las tasas de corto plazo de la economía”, informó el BCRA.

El esquema incluye pases pasivos a un día a 30% de TNA, pases pasivos a 7 días a 33% de TNA, Leliq en 36%, plazos fijos en 34% TNA a 30 días para imposiciones de personas humanas menores a $ 1 millón y para el resto de 32%.

Esto provocará que se encarezca la caución, que se estaba negociando en torno al 24% anual la más corta, a un día de plazo, que es la que concentra la mayoría de las operaciones.

Ahora con la suba en la tasa de pases a un día al 30%, provocará una suba en la caución al 28%. Pero al bajar la tasa de la Leliq del 38 al 36% liberarán recursos, que por lo general son plazos fijos de fondos comunes, que el banco ahora no querrá más, entonces se pasa a caución y le va a presionar a la tasa de caución para abajo.

“Lo que quiere el BCRA es encarecer el apalancamiento, que es lo que sostiene al MEP y al CCL, ¿pero quién va a animarse a desarmar su posición para irse a un plazo fijo. Lo mismo le pasó a Macri que subía la tasa al 70% y no había remedio, porque se sabe que el Central necesita dólares, y hasta que esas divisas de las reservas no estén todo seguirá igual”, aventura Mauro Mazza, de Bull Market.

A juicio de Gustano Neffa, de Research for Traders, el BCRA tratará de seguir esterilizando, pero con el condimento de un menor costo cuasifiscal pasando las Leliq del: “Son medidas totalmente insuficientes, no va a mejorar la solvencia del Central de un día para el otro”.

A su juicio, el regulador está haciendo un corredor de pases, tratando de normalizar la curva que tienen, sacando a las Leliq, generando una liberación de recursos de Leliq que irá parte a pases y parte se lo llevara el Tesoro con una nueva licitación.

Andres Mendez, titular de AMF Economía, coincide con este diagnóstico: “Están haciendo todo lo posible para bajar el costo cuasifiscal, ya que hay $ 841.000 millones de pases y 1067.000.000 millones de Leliq. El tema es que podés llegar a tener una bola de nieve día a dia. En cuanto a la tasa de plazo fijo, los minoristas tienen miedo y se corrieron a cajas de ahorros. Con un punto más no los estimulas. Se asustaron”.

El analista Mauro Cognetta agrega que, “en un contexto con tanas distorsiones en materia cambiaria, la brecha que tenemos y una perspectiva alcista (porque el público inversor y los agentes económicos no ven un horizonte claro), la tasa pierda efecto de poder. Por más que suba no lo veo atractivo, y no deja de ser real negativa en función de las expectativas de inflación del REM o de las consultoras privadas”.