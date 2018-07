Por más oferta de divisas financieras el dólar volvió a quebrar los $ 28

El dólar minorista recortó otros 28 centavos ayer y logró perforar la barrera psicológica de $ 28, un terreno en el que no se encontraba desde el 26 de junio pasado, cuando el promedio era de $ 27,73. El descenso es producto de una mayor oferta de dólares financieros, una ola de ventas que ya lleva varias ruedas.

En terreno mayorista, el tipo de cambio perdió 16 centavos, hasta cerrar en $ 27,23; incluso coqueteó con quebrar el piso de $ 27. Sin embargo, en la City creen que esta marca no será atravesada en el corto plazo. Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios, comentó al respecto: "Hubo bastante oferta de dólares, bancos extranjeros que trajeron algo de plata para entrar en Letes. Lo que sí mostró el mercado es que por ahora no quiere ir debajo de $ 27, se arrimó a $ 27,05 y volvió a rebotar a $ 27,30".

Según detalló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, "la intensidad de la oferta se fue incrementando durante el transcurso de la mañana, generando una caída de los precios que se detuvo cuando tocaron mínimos en los $ 27,07, 13 centavos debajo del valor de la apertura". En la misma línea, mencionó que apenas finalizada la habitual subasta del Banco Central (BCRA) los precios experimentaron una reacción que revirtió la caída inicial llevándolos a tocar máximos en los $ 27,25 en el último tramo de la rueda, "un nivel que no pudo sostenerse" cuando sobre el cierre las órdenes de venta volvieron los precios a niveles mínimos.

Sobre la licitación también se refirió Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios: "Los operadores no veían un precio del dólar mayorista tan bajo desde el 26 de junio pasado, motivo por el cual, los u$s 100 millones licitados se pactaron a un promedio de $ 27,0765. Después de la subasta, el dólar comenzó a ser más demandado y volvió a subir sobre el final".

En cuanto al volumen, en el mercado spot se operaron u$s 608,6 millones, por debajo de la media de u$s 750 millones. Es decir que, si bien hay más oferta de dólares, la demanda no muestra demasiada voracidad.

Quintana explicó que "el costo financiero originado en la suba de las tasas de interés estimula el desarme de posiciones y el ingreso de fondos desde el exterior, un fenómeno que deprime la cotización del dólar". No obstante, el experto aclaró que se trata de "una circunstancia que repite el escenario de otros momentos y que no asegura la estabilidad cambiaria a largo plazo". Mientras tanto, la tendencia es a la baja: a un día del cierre de la semana, el tipo de cambio mayorista acumula una caída de 67 centavos respecto de los valores anotados en el final del viernes pasado.

Por su parte, el call money volvió a subir, ayer llegó a alcanzar el 63%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 97 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos; en tanto, las Lebac mantuvieron estables los rendimientos en el mercado secundario, a 6 días se operó al 63%, y a 69 días a 49,75%.

En el mercado de futuros de Rofex, el monto ascendió a $ 13.400 millones, de los cuales el 60% se pactó entre julio y agosto, con precios finales a $ 27,95 y $ 29,05, respectivamente, lo que implicó tasas de 50,8% y 48,79% anuales, en cada caso. "Los futuros finalizaron con bajas promedio de más de 20 centavos, acompañando la caída del spot, que sobre el final recuperó algunos centavos", detallaron desde ABC.