Por la suba del dólar desde abril, el Central borró el rojo de su balance

Además de la mejora en la competitividad, el avance que viene registrando el tipo de cambio ayuda al balance del Banco Central (BCRA) y a cerrar el programa financiero del Tesoro este año, según un informe del Estudio Bein. En números, cada peso que sube el dólar representa una mejora de casi $ 100.000 millones del déficit cuasi fiscal.



Ayer en terreno mayorista, el tipo de cambio cerró dos centavos arriba, en $ 17,50, una nueva marca récord. En tanto, las pizarras promediaron un dólar a $ 17,76, diez centavos más que el martes.



"Con pasivos remunerados Lebac y Pases Pasivos por $ 999.000 millones y una tasa de interés promedio en torno al 25% anual, la renta de los pasivos asciende a casi $ 250.000 millones.

Con activos en dólares reservas más títulos del Tesoro por u$s 95.000 millones, una renta en dólares menor al 1,5% anual y un dólar de $15,80 a fines de 2016, el déficit cuasi fiscal depende directamente del valor del tipo de cambio: cada peso que aumenta la divisa, el balance mejora en

$ 95.000 millones", destaca el estudio. Es decir, la suba del dólar de $15,20 en abril a $17,50 mejora el resultado cuasifiscal del BCRA estimado para 2017 desde un déficit en la zona de $ 200.000 millones hacia un superávit en la zona de $ 20.000 millones.



De todas formas, si bien Santiago Dymensztein de Elypsis confirmó que la suba del dólar es beneficiosa para el balance, recordó que la moneda sigue fluctuando: "Es imposible especular con este dato, porque como el Central lo deja flotar, así como mejora el balance, también puede perder esa ventaja cuando llegue un retroceso".

En el Estudio Bein lo saben, por eso es que, tal como aclaró el economista Federico Furiase, los beneficios de la corrección cambiaria supone que un pass-through a precios sea limitado: "Si la corrección al alza acelera la inflación, la ganancia de competitividad se va licuando, y si esto produce una suba en la tasa de interés, se modera la mejora cuasi fiscal del Central".



Cabe señalar que tras el salto del dólar, el tipo de cambio real multilateral y el bilateral es de 12% y 9%, respectivamente, superior al promedio de abril.



Fausto Spotorno de Orlando Ferreres opinó que el avance del tipo de cambio correspondió a "un cambio de manos", un traspaso de las carteras de inversión, una inclinación al dólar por las elecciones. El experto dijo que una buena elección de Cambiemos implicará contener una caída abrupta del dólar, pero mientras tanto, sólo ve más volatilidad hasta octubre.



La rueda cambiaria de ayer fue más tranquila aun cuando el volumen alcanzó los u$s 632 millones, el más alto en el último mes y medio. Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio subrayó que "la divisa norteamericana alcanzó nuevos niveles máximos pero con un desarrollo sin sobresaltos y con una fluctuación algo inferior a la vista en días anteriores"



Por otro lado, el informe de Bein también resalta que el corrimiento del dólar no es neutro en términos fiscales: "El Tesoro consigue más pesos por los mismos dólares, por lo que todo lo demás estable, el salto de $2,3 en el tipo de cambio le permite al Tesoro un ahorro en torno a

$ 13.300 millones considerando el stock de depósitos en dólares del sector público (en la zona de u$s 5.800 millones) para cubrir la brecha remanente de 2017".

No obstante, agregan que "también es cierto que el balance del sector público no se ve favorecido por una devaluación, ya que la deuda en dólares representa el 80% de la deuda neta de tenencias intra sector público y el 100% de la deuda de corto plazo (u$s 15.000 millones en Letes)"; un aumento del tipo de cambio se ve reflejado en una mayor carga de intereses y vencimientos de capital.