Por la salida de depósitos, los bancos recortaron préstamos en dólares

En el segundo mes del cepo cambiario, los bancos desarmaron stock de préstamos en dólares para hacer frente al retiro de depósitos en moneda extranjera.

Las líneas más afectadas fueron los créditos comerciales, ya que por la regulación del Banco Central (BCRA) sólo se pueden dar préstamos en moneda extranjera a quienes forman parte de la cadena exportadora que, a la vez, ingresa divisas al país.

El stock promedio de préstamos en dólares al sector privado cerró octubre en u$s 12.595 millones, lo que representó una caída de 20,14% con respecto al saldo promedio del décimo mes del año pasado.

En términos mensuales, la baja del stock fue de 11,9% en comparación con el saldo de préstamos en dólares a fin de septiembre. La caída promedio en octubre alcanzó los u$s 1702 millones.

Casi la totalidad del retroceso que se vio en el mes tuvo que ver con la baja de la financiación mediante documentos a sola firma en dólares (básicamente, cheques y pagarés). En octubre, el saldo prestado a través de estas líneas promedió u$s 9697 millones y perforó los u$s 10.000 millones por primera vez desde junio de 2017.

El stock de este rubro presentó una baja promedio de u$s 1639 millones en octubre, lo que significó un retroceso mensual de 14,45%. En términos interanuales, en tanto, el saldo promedio de financiamiento vía documentos en dólares cayó 23,42%.

Los bancos argumentaron que la baja en los préstamos en dólares tuvo varias explicaciones. Por un lado, la volatilidad en la cotización de la divisa generó incertidumbre y deprimió la demanda.

Por otra parte, las entidades decidieron cobrar los préstamos que habían colocado antes de las restricciones cambiarias y no renovarlos para poder atender los retiros de depósitos en moneda extranjera, que son la fuente de fondeo de esos préstamos. "No hay demanda y no se renovaron los vencimientos", resumieron en una entidad privada.

Los números del BCRA respaldan la decisión de los bancos. En el segundo mes del control de cambios y, con la previa electoral como dato fundamental del mes de octubre, los ahorristas privados retiraron u$s 2265 millones de sus cuentas bancarias.

Tras la elección de Alberto Fernández, el BCRA restringió aún más el cepo cambiario pero eso no detuvo la salida de dólares de los bancos. El lunes posterior a los comicios, de hecho, las colocaciones en moneda extranjera perforaron los u$s 20.000 millones y llegaron al 31 del mes con un stock de u$s 19.109 millones.

El retiro de depósitos tuvo también un fuerte impacto en la reservas, ya que los bancos deben encajar el 80% de los dólares que reciben. Las arcas del BCRA perdieron u$s 5443 millones el mes pasado, de los cuales más de u$s 700 millones se explicaron por el retiro de depósitos.