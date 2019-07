Por la presión electoral, el S&P Merval se hundía un 2,5%

El S&P Merval retrocedía 2,5% y coronaba así una tendencia que desde el inicio fue a la baja. El rumbo bajista se profundizaba con el correr de las operaciones, pero en la City aclaron que no hay ninguna noticia puntual que provocara la baja, más que la inquietud que generan los comicios de agosto, las primarias o PASO.

La peores performances la registraban Banco Supervielle y TGS, dado que ambos se desplomaban 4%. De cerca los seguían los papeles de Ternium y Grupo Financiero Galicia, con bajas de 3,7% y 3,1%, cada uno.

En sintonía, los ADRs que más caían eran los de Supervielle, TGS y Loma Negraun, 4,1%, 3,8% y 3,6%, en ese orden.

"Un poco lo que vemos es un poco de correcion pre PASO; nada grave, nada particular que pueda influir directamente. Baja porque, definitivamente, hay más flujos que quieren dolarizarse antes de las elecciones", dijo un especialista del mercado en off the record.

Asimismo, la fuente opinó: "Creo que el Merval va a tradear en un rango muy acotado de acá a las elecciones".

En tanto, José Bano, gerente de asesoramiento financiero de InvertirOnline.com recordó que el índice porteño viene mal desde la semana pasada, cuando bajó 6,7%.

"Lo que pasa es que el 29 de abril el Merval estaba en 28.827 puntos y desde ahí empezó a repuntar, hasta que llegó el 11 de este mes a los 42.856 puntos. Eso es 48% en dos meses y medio. Encima el dólar bajó, así que te da 58% en dólares", describió Bano.

El especialista aclaró que, "viendo que se vienen las PASO y que se hizo una gran diferencia en pocos días, ahora lo quieren cuidar". Esto es, literalmente, lo que se llama una toma de ganancias.

"Yo no veo plata entrando fuerte al mercado a tres semanas de las PASO. O sea, fondos nuevos que reviertan la tendencia, no va a haber. Lo que puede pasar es que otra vez se vuelva atractivo para los mismos jugadores ver que lo que acaban de vender lo pueden comprar un 10% o 15% más bajo", agregó Bano.

Entonces, este movimiento a la baja nada tiene que ver con los fundamentals, las empresas son las mismas y la situación macro es la misma que hace diez días; solo es una búsqueda para evitar el riesgo en las elecciones.

De hecho, las bolsas del mundo se mueven en otra dirección, tanto los índices de Wall Street como los de mercados emergentes.