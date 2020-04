Por la orden del Gobierno para frenar al dólar, los Fondos de Inversión liquidarán u$s 150 millones

Una nueva regulación del Gobierno vuelve a afectar a los Fondos Comunes de Inversión (FCI). Según la Resolución General 835/2020 publicada esta mañana, algunos fondos en pesos tenían como estrategia de inversión la adquisición de divisas con “el ánimo” de especular con la depreciación de la moneda local.

Dada esta situación y en medio de un escenario de volatilidad en el tipo de cambio, el Gobierno apuntó a una readecuación de estos FCI, a la vez que “eliminó” la posibilidad de seguir ofreciendo fondos bimonetarios. Es decir, aquellos fondos en dólares que se pueden suscribir y rescatar en pesos. Sólo en este caso, dejando, habilitados los rescates.

Para aquellos fondos denominados en pesos, o aquellos en dólares que emitan una clase de cuotapartes denominada y suscripta en pesos, el tope de adquisición de disponibilidades de dólares no podrá superar el 25% del patrimonio. La readecuación sería escalonada y se espera que para fin de mes deberían reducir su tenencia en exceso al 40%, el 8 de mayo al 30% y para el 15 de mayo ya deberían estar adecuados a resolución.

"La medida tomada por la CNV no significó gran sorpresa en el mercado, se daba casi por descontada", reconoció en diálogo con El Cronista Gabriela Friedlander Asset Management Director de Balanz.

Agregó que al momento se estima que a la industria de fondos "todavía le falta algo más de u$s 120 millones para adecuarse al final del cronograma del desarme".

"Esto se debe a que ya habían descargado en las semanas anteriores, por lo tanto no es mucho lo que falta. En el caso de los fondos de Balanz, la medida no afectó, dado que nuestros fondos en dólares se suscriben en esa moneda, por ende no hay moneda cruzada. En cuanto a nuestros fondos en pesos, estos cumplen con la normativa prevista, es por eso que no tuvimos que efectuar ningún reacomodamiento de cartera", precisó.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que es posible que en el corto plazo, y mientras dure la readecuación, la medida presione a la baja sobre el dólar MEP o contado con liquidación, e incluso afecte la cotización y la volatilidad de algunas cuotapartes de fondos específicos.

No obstante, aclaran que esto dependerá de la cartera del mismo y agregan que muchas Sociedades Gerentes habían tomado algunas acciones anticipándose a una regulación de este tipo, como de la estrategia que determinen los portfolio de cada uno dependiendo de las limitaciones con las que cuenten cada Reglamento de Gestión.

Como reacción inmediata y en línea con lo que habían anticipado los analistas de PPI sobre la mañana, el dólar apuntaba a la baja durante el viernes. El dólar Mep y liqui llegaron a perder hasta 4%. En lo que va del año, estos tipos de cambio avanzaban 46% y 45% respectivamente.

Los FCI volcarán hasta u$s 150 millones

Si bien es una medida que busca atacar de lleno la volatilidad dle tipo de cambio, especialistas del mercado resaltan que el potencial de liquidación de los fondos ronda los u$s 150 millones, lo cual no representa un gran volumen para calmar al dolar.

El head de un fondo local agregaba que esta medida es una gota en el mar en relación a la cantidad de dólares que los fondos deben liquidar.

“Es una gota en el mar. Es decir, los fondos tienen que desarmar u$s 150 millones y que ni siquiera van a desarmar la posición. Es decir, no la van a liquidar sino que es probablemente van a comprar bonos de Mercosur, por lo que no va a beneficiar al peso. Creo que regular el contado con liquidación via los fondos, que es la única manera de dolarizarse en blanco y legal es una locura. Si se quiere solucionar el problema debe ser resuelto por otro lado”, coincidió el director.

El director de un fondo de inversión local explica que la suba del dólar en lo que va del año se da por un proceso de dolarización de portafolios de los inversores y que una resolución como la que se acaba de anunciar no soluciona el problema de fondo.

“El proceso de dolarización de portafolios se viene dando desde hace dos años por lo menos y se aceleró a medida que el default se hace cada vez más probable. En este contexto, una resolución así, que ya probó que no es efectiva no lo va a lograr revertir ni moderar la escalada del dólar. Es más, lo único va a lograr es cambiar la forma en que el mercado lo lleve a cabo. Creo que con el estado del cepo hard y con mayores riesgos de default, los fondos de inversión hoy son la única vía formal (en blanco), profesional y segura que tienen los inversores para dolarizarse. Si la obstruyen, lo que el inversor recibe es una invitación velada a ir al mercado informal”, advirtió.

Además, el especialista entiende que esta medida no va a ser positiva en el mediano plazo a la vez que resalta que si lo que se pretende es bajar el contado con liquidación, lo más efectivo que se puede hacer es estimular la oferta, que hoy está inexplicablemente trabada por el parking y que el mismo debería ser quitado inmediatamente.

Finalmente, el head portfolio manager de un fondo local remarcó que esta nueva resolución a priori no le obliga a desarmar posición dentro de su cartera.

“Hoy esta resolución no me está obligando a desarmar lo que tengo. Para los fondos en pesos, no puedo tener una posición mayor al 25% en dólares por lo que debo posicionarme en algún activo. Hay fondos en los que estamos con mas de 30% de la cartera en dólares, por lo que, el excedente de 25% vamos a tener que optar por algún activo relativamente seguro en este contexto. Debo optar por el mal menos. El problema lo tienen los fondos con moneda cruzada, es decir, los bimonetarios que toman pesos para un fondo 100% en dólares y estos no pueden adquirir más fondos en pesos para comprar activos en dólares”, señaló.