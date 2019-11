Por la menor actividad, el rechazo de cheques se aleja de los máximos del año

El rechazo de cheques se alejó del pico máximo que se vio en mayo, con 147.000 documentos sin fondos. Pese al contexto recesivo, la cantidad de cheques no pagados en septiembre estuvo entre los menores registros del año.

Según el último dato disponible en la web del Banco Central (BCRA), tras la incertidumbre que se desató luego de las elecciones primarias, en septiembre se dejaron sin pagar 117.000 documentos, en lo que fue el segundo dato más bajo en el año. Solo en agosto se habían rechazado menos cheques, con 110.000 unidades.

Los rechazos por falta de pago en agosto y septiembre representaron el 1,8% del total de cheques compensados. Esos ratios también fueron los mejores del año, ya que hay que retroceder hasta enero de 2018 para encontrar una relación de proporciones similares.

Con respecto a los montos, en septiembre se rechazaron cheques por $ 8200 millones, lo que significó el 1,6% del total compensado. A diferencia de lo que pasó con la cantidad de documentos, el monto de rechazos de septiembre estuvo por encima del registro de agosto, aunque no se alejó mucho del promedio de los primeros 9 meses del año, que se ubicó en $ 7500 millones.

El dinero total compensado en septiembre mediante cheques superó los $ 511.200 millones, en lo que fue el segundo mayor registro del año (superado por julio, con más de $ 528.000 millones). Los fondos totales rebotados representaron 1,6% de todo lo compensado, en línea con los ratios vistos en meses previos

Para la economista Agustina Gallardo, el estancamiento en los rechazos de cheques es un efecto colateral de la menor oferta de crédito comerciales. "Me parece consistente con lo que nos venían diciendo las pymes. Hay una mejora respecto del peor momento pero creo que, en parte, es porque hay menos financiamiento para las pymes. De algún modo eso deja un poco a los "mejores" deudores en el mercado", explicó.

En una encuesta publicada por el BCRA, los bancos reconocieron que se restringieron las condiciones crediticias para las empresas en el tercer trimestre porque subieron las comisiones, el spread sobre el costo de fondeo y las garantías exigidas, al tiempo que se ajustaron los montos y plazos otorgados.

La disminución del financiamiento, afirmó Gallardo, afecta a la oferta y a la demanda. "Las tasas tanto pasivas como activas están muy altas y las empresas están paradas, así que no mueven tantos cheques. Además, hay como un efecto purga, porque quien liberó un cheque sin fondos no puede colocar otro fácilmente, ya sea porque no cubrió lo que debía y tiene la cuenta congelada o porque nadie se lo recibe", señaló.

Pese a los menores rechazos, las pymes también sufren las altas tasas para descontar los cheques que reciben. Según el BCRA, el costo bancario de estas operaciones está en torno al 64% pero en el circuito informal, la que recurren muchas pymes, las tasas son mucho más altas.