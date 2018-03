Por la escalada de tasas, el dólar ya está a punto de quebrar los $ 15

La política monetaria del Banco Central (BCRA) está logrando su objetivo, ya que las tasas altas en pesos mantienen al dólar más cerca de perforar los $ 15 que de coquetear con la barrera psicológica de los $ 16.

Ayer el dólar perdió hasta 30 centavos. Luego de que el viernes el billete verde se vendiera a $ 15,30, las pizarras lo ofrecieron ayer en un promedio de $ 14,995, según cálculos del BCRA. En tanto, el dólar mayorista cayó 4 centavos, hasta cerrar en $ 14,80. Sin embargo el saldo no representa lo que sucedió en la rueda. En las primeras operaciones mayorista alcanzó el precio máximo intradiario, $ 14,93, pero inmediatamente después empezaron las ventas privadas, por lo que se hundió hasta los $ 14,60.

Fueron los negocios en pesos los que condicionaron el día. El call money, la tasa interbancaria, tocó 42% para después cerrar en 39,75%, en línea con la tasa de interés fijada por el BCRA en la última licitación de letras, de 38% a 35 días, y las expectativas por la subasta de hoy.

"El call en torno a 40% demuestra lo violento que está todo. El mercado está muy movido, se pregunta qué va a hacer el Central mañana (por hoy) con las tasas. Por eso muchos prefirieron vender dólares o quedarse en pesos para poder colocar", dijo un corredor de la plaza porteña. A su vez, agregó: "El juego pasó por el sistema financiero, no por el cambiario".

De igual manera, desde la mesa de dinero de un banco privado informaron que la falta de pesos llevó al call a 42% y que la expectativa es que el BCRA eleve las tasas en la subasta de hoy. "Creo que el Central no las va a bajar de 38% pero tampoco las veo por encima de 40%. Estimo que la letra de corto plazo estará en 39%". dijo la fuente.

El volumen de negocios fue muy reducido pese a que los cerealeros anunciaron que la semana pasada habían liquidado casi u$s 490 millones, un 50% más que durante la semana previa. Ayer se operaron u$s 105 millones en el Siopel y u$s 85 en el MEC, es decir u$s 190 millones, cuando el viernes la cifra total ascendía a u$s 270 millones.

"Puede pasar que los cerealeros liquiden por los bancos y que ellos no lo vuelquen al mercado del dólar", explicaron desde ABC Mercado de Cambios.

Cabe citar que el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 11 de marzo por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan un tercio de las exportaciones del país, fue de u$s 4.879,32 millones, un 90% más que en similar lapso de 2015.

En cuanto al mercado informal, el blue se movió levemente al alza: subió un centavo hasta $ 15,61. Así, la brecha con el oficial se ubica en torno al 4%. Por su parte, el contado con liqui bajó 14 centavos, a $ 14,91, mientras que el dólar Mep o dólar bolsa finalizó sin cambios, en $ 14,94.

Las reservas del BCRA quedaron en el límite de los u$s 28.000 millones: a u$s 28.027 millones. El viernes pasado habían cerrado en u$s 28.141 millones.