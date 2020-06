Por la cuarentena, saltó el uso de Echeq y el descuento de cheques avalados

En un contexto de crisis, producto de la cuarentena desatada por el coronavirus, las Pymes encontraron en el mercado de capitales un aliado para transitar el difícil momento de una mejor manera. En mayo se registró un nuevo récord en el descuento de cheques avalados, operándose más de $ 12.000 millones, con tasas debajo del 30%.

En medio de la pandemia de coronavirus, sigue creciendo el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas en el mercado de capitales. Esto se puede observar a partir de que el volumen de cheques avalados por Sociedades de Garantía Reciprocas (SGC) negociados durante mayo fue de $12.077 millones, representando una suba interanual del 10%, y un significativo crecimiento del 86% mensual respecto de mayo de 2019.

Adicionalmente, el volumen de cheques avalados acumulado de los primeros 5 meses del año asciende a más de $ 45.518 millones, registrando un crecimiento del 84% respecto de igual periodo previo, en el que se registró la suma de $ 24.729 millones.

Andrea Manavella, responsable del financiamiento Pymes de Criteria resaltó que durante los 5 primeros meses del año, y a pesar del aislamiento social obligatorio, el financiamiento a través del mercado de capitales mantuvo su dinámica.

“En los primeros cinco meses del año el financiamiento Pyme en el mercado logró un volumen de $ 58.000 millones aproximadamente en cheques de pagos diferido, a lo que hay que sumarle otros instrumentos como el pagaré y las facturas de crédito electrónicas", señaló.

Destacó que "los echeq se implementaron en forma masiva que no se hubiera realizado en un contexto de normalidad y que trae aparejado menores costos, y una operatoria mucho más eficiente”.

Hacia adelante, Manavella espera que esta dinámica de operaciones continúe ya que brinda financiamiento a tasas muy accesibles a muchas empresas que no obtienen ninguno de las financiaciones bancarias a tasas subsidiadas.

El crecimiento del Echeq

Debido al importante parate económico que sufrió toda la economía por la cuarentena, las Pymes se vieron fuertemente golpeadas ya que su cadena de pagos quedo virtualmente rota y con necesidades financieras para hacer frente a sus obligaciones. En este escenario, los cheque electrónico (Echeq) tomaron un mayor protagonismo.

Cristian Villarroel, vicepresidente de Mills SGR explicó que el cheque electrónico Echeq, continúa sosteniendo su crecimiento manteniendo una participación promedio mensual del 30% de los cheques descontados. Además agregó que la tasa promedio del descuento de cheques avalados por Sociedades de Garantía Reciproca terminó el mes entorno al 25% a 365 días.

“Durante mayo se negociaron Echeq avalados por SGR por un monto similar al registrado en abril, en torno a los $ 3.450 millones, representando 30% del volumen total operado en el mes. El total de Echeq descontados en el MAV fue de $ 4.737 milllones, monto similar al registrado en el mes previo, representando los Echeq Avalados por SGR, el 73% de las operaciones", detalló.

Respecto del monto total por el cual las pymes recibieron financiamiento, cabe destacar que se registró un nuevo récord mensual, negociandose más de $ 12.077 millones para el segmento de cheques avalados. "Positivamente continua solo el 30% de las operaciones concentrado en plazos menores a los 90 días, en un contexto en que las pymes necesitan plazo”, explicó.

En un contexto de estrés financiero para las pequeñas y grandes empresas, el mercado de capitales funcionó como un eficiente aliado de las Pymes para brindarles soluciones financieras.

“Durante mayo continuaron las compras del BICE como inversor de cheques avalados sumándose también los fondos comunes de inversión del Banco Nación, inyectándole al mercado más volumen y plazo. El ecosistema del mercado de capitales dedicado al financiamiento pyme, continua sólido y reaccionando positivamente ante las restricciones sanitarias. Las SGR se consolidan como el vehículo de acceso al mercado de capitales para las pymes”, dijo Villarroel.

Desde Banco Santander hablan de un proceso de digitalización de servicios financieros y cambios de hábitos en relación al proceso que se esta dando en el financiamiento Pyme.

“Se multiplicó por 14 la cantidad de cheques electrónicos emitidos en los últimos dos meses. En el mes de mayo, se emitieron más de 41.000 Echeqs de Santander Argentina, por un monto de más de $ 21.400 millones. En el contexto actual (marcado por las medidas sanitarias para prevención del Covid-19 ) esta herramienta digital ha tenido un crecimiento exponencial”, explicaron.

Desde Santander ven además que, entre las ventajas de su uso, se pueden destacar la posibilidad de gestionarlos de forma 100% digital, con mayor amplitud horaria para el depósito, endosos ilimitados, se elimina la posibilidad de robo o extravío, y desaparecen prácticamente los rechazos formales por errores en la confección.

“En el contexto actual, marcado por las medidas sanitarias para prevención del COVID19, esta nueva y moderna herramienta digital ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos meses, lo que conlleva un cambio cultural”, señalaron.

Pagarés Avalados

Mientras se observa un crecimiento en los volúmenes de cheques diferidos, gracias a la irrupción del Echeq, dicha dinámica no se replica en otros segmentos de financiamiento Pyme.

Cristian Villarroel, vicepresidente de Mills SGR resalta que, por cuarto mes consecutivo los pagarés avalados continúan con niveles magros de volumen.

“Los pagarés en dólares continúan con operaciones escasas, solo hubo en 6 de los 19 días de operaciones, registrándose en mayo un monto total de u$s 261.000, marcando el menor volumen de los últimos 3 años. El monto acumulado en los primeros 5 meses del año fue de u$s 3.4 millones, en tanto en la comparación interanual en igual periodo de 2019 se registraron operaciones por u$s 81,9 millones. Respecto de los pagarés avalados en pesos acumularon un volumen mensual de $ 72 millones de pesos, registrando una caída mensual del 60%”, afirmó.

Hacia adelante, el vicepresidente de Mills SGR considera que dado el interés de los inversores por las colocaciones corporativas de emisiones dollar link, tal vez pueda comenzar a recuperarse este segmento gradualmente, considerando que dichas operaciones cuentan con garantía de SGR.

Una dinámica similar viene ocurriendo con la Factura de Credito Electrónica, la cual no logra despegar, con un proceso de crecimiento bastante mas lento que el Echeq.

Villarroel explicó que los primeros cinco meses del año este instrumento registró un volumen de más de $861 millones de pesos y que el monto negociado durante abril fue de $99 millones para el segmento pesos.

Desde el pasado mes de julio 2019, el volumen acumulado para dicho instrumento supera los $1500 millones. La tasa de negociación de las facturas en pesos se mantuvo en torno al 40%.

No obstante "es un instrumento con mucha perspectiva de crecimiento de cara a la gestión electrónica de esta operatoria, pero seria oportuno crear un registro voluntario para que las empresas grandes puedan publicar su información contable, a fin de que los inversores puedan tener una perspectiva de las mismas y así comprar dicho instrumento previo dicho análisis. Hoy muchas facturas no llegan al mercado ya que no hay inversores con disposición a comprar facturas de riesgos no conocidos o de los que no puedan obtener información en el ámbito de la oferta pública”, sostuvo.