Por la corrida, en cinco días depósitos en dólares cayeron u$s 1154 millones

La corrida con la suba del dólar asustó a los ahorristas, que en cinco días sacaron u$s 1154 millones que tenían depositados en los bancos, según se desprende de las estadísticas del Banco Central.

El 29 de agosto, los depósitos del sector privado ascendían a u$s 28.563 millones, que bajaron a u$s 28.356 millones al día siguiente y a u$s 28.039 millones al otro día. El lunes pasado volvieron a caer y rompieron la barrera de los u$s 28.000 millones, al descender a u$s 27.856 millones, mientras el martes tuvieron otra baja a u$s 27.590 millones y el miércoles pasado, último dato disponible del BCRA, a u$s 27.409 millones, lo que marca una merma total de u$s 1154 millones.

En cuanto al total de depósitos, al contar no sólo los del sector privado, descendieron de u$s 32.363 millones el 29 de agosto a u$s 32.167 millones el día siguiente, y cayeron de la barrera de u$s 32.000 millones al otro día, al descender a u$s 31.873 millones, disminución que continuó el lunes pasado a u$s 31.674 millones, a u$s 31.402 millones el martes y a u$s 31.225 millones el miércoles pasado, último dato disponible del Central, lo que marca una disminución de u$s 1138 millones.

En cuanto a los préstamos en dólares también sufrieron una baja, al pasar de u$s 16.554 millones el 29 de agosto a u$s 16.380 millones el miércoles pasado, lo que marca una merma de u$s 174 millones. Donde más se nota la caída es en el caso de tarjetas, cuyos préstamos pasaron de u$s 455 millones el 29 de agosto a u$s 368 millones el miércoles pasado, lo que marca un descenso de u$s 87 millones.

Ante esta corrida cambiaria que hubo con el dólar al pasar los $ 40 (corrida que no es bancaria, porque los depósitos están sólidos, a contramano de lo que pasó en el 2001), los bancos estuvieron importando billetes estadounidenses desde la Reserva Federal y desde el Bank of America por u$s 1000 millones la semana pasada, lo que se suma a otros u$s 3000 millones que venían trayendo desde el 13 de agosto pasado, cuando la moneda dura alcanzó por primera vez los $ 30.

Ante este escenario, varios bancos aconsejaron a los clientes que avisen con 24 o 48 horas antes de ir a hacer un retiro para tener todos los billetes. "Es muy difícil planificar cuántos dólares va a retirar la gente cada día, ya que el comportamiento depende de la coyuntura. De ahí que se sugiere dar un aviso de 48 horas para tener los billetes disponibles y ser previsor de cara al cliente y no dejarlo sin realizar una operación que tiene planificada por fuera de lo que habitualmente hace, ya que por una cuestión de seguros los tesoroso de las sucursales no tienen todos los billetes", detallan en un banco.

"Son 24 horas o máximo 48 para el retiro de dólares. Todo depende del tamaño de la sucursal y el volumen del Tesoro que maneje cada una", detallaron en otra entidad consultada. Depende el monto hay que avisar antes: es por el monto límite de seguro que tiene la sucursal y, por otro lado las tasas altas de dinero inmovilizado

"Los dólares están disponibles para nuestros clientes. Hemos reforzado la disponibilidad de billetes en todas las sucursales. Si llega a pasar que no encuentran disponibilidad, pueden reservarlos (en forma personal y acreditando identidad) y tenerlos a las 24 horas", explican.

El CEO de un banco admite que hubo grandes compras de billetes no sólo de individuos, sino también de empresas: "Puede haber casos puntuales de una sucursal alejada que le falte billete hasta que llegue el camión de caudales".