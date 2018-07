Por la corrida, depósitos en dólares sumaron en junio u$s 1000 millones

Muchos llaman a este proceso la "dolarización de Doña Rosa". Porque mientras los depósitos en pesos cayeron $ 32.428 millones (de $ 973.167 millones a $ 940.639 millones del 29 de mayo al 29 de junio, según el BCRA), las colocaciones en dólares subieron u$s 973 millones, de u$s 29.974 millones a

u$s 30.947 millones.

Ese fenómeno responde a dos factores. Por un lado, hoy las transacciones son electrónicas y eso lleva a que los activos como el dólar estén a un click de distancia. Y la gente no se lleva los dólares físicos a su casa ni al colchón: sabe que es más seguro tener su dinero, en la moneda que sea, en el banco que a tenerlo en casa.

Por otro lado, ante esa cantidad de dinero, los bancos bajan la tasa porque saben que no son fondos que van a poder apalancar mucho con la volatilidad que existe sobre el dólar.

Para Adrián Rozanski, director de 1816 - Economía y Estrategia, es simplemente la compra de dólares: "Locales comprando dólares y dejando los billetes en la cuenta. Entonces, ves salidas de fondos, plazos fijos en pesos y Lebac y suba de depósitos en moneda dura. Los bancos saben que se acaban las alternativas de alto rendimiento. No hay más Lebac para el público y ellos piensan que el dólar se va a desinflar".

Miguel Zielonka, director asociado de Econviews, tiene una teoría: "Puede ser que las empresas rescatan fondos comunes de inversión para pagar aguinaldos y eso alimentó la caída en pesos. El administrador de los fondos tiene que retirar fondos de plazo fijo y plazo fijo precancelable para pagar rescates, ya que las empresas usan la liquidez para sueldos y aguinaldos, por lo que se debería ver crecimiento fuerte de caja de ahorros".

A su entender, lo que se ve es un estancamiento en el stock en las últimas semanas: "Pareciera ser sencillamente la contrapartida de la demanda de dólares del ahorrista local. Sale (o deja de incrementar posición) en Lebac, fondos y plazos fijos para demandar dólares; pueden ser rescates de FCI en dólares que van a parar a las cuentas a la vista en dólares".

Mariano Sardáns, CEO de FDI, sostiene que la caída de depósitos en pesos fue directo a moneda extranjera, ya que se debió a la dolarización automática de las carteras. Pero la gente no conoce mucho la Lete, que es una alternativa mejor al plazo fijo, que rinde 0,9% anual en dólares, "pero el banco no le va a ofrecer la Lete, sino el plazo fijo, para darse vuelta y prestárselo a exportadores al 4%, de modo de lograr el mayor spread posible. Pero el 99% de la gente es poco sofisticada y no sabe que la Lete le da 5 veces más que un plazo fijo y tiene liquidez, al tener un mercado secundario. Muchos analizan sólo la tasa y el riesgo, pero se olvidan de analizar la liquidez. Para debutar en el mercado de bonos, el primer instrumento es la Lete, antes que los bonos tradicionales".

Sardáns vio decisiones muy emocionales de dolarizarse a cualquier precio, hasta de gerentes financieros de dolarizar pesos que iban a ser para pagar gastos en moneda nacional, cuando el spread del banco entre el precio de compra y el de venta del dólar es hasta de un 5%, ya que hay hasta $ 1,50 de diferencia entre ambas puntas en bancos grandes. Por lo tanto, sugiere darle tasa a esos pesos en lugar de dolarizarlos. "Pero la emocionalidad y la histeria cegaba a cualquier racionalidad, entonces veías gente saliendo a comprar dólares que tarde o temprano debían salir a venderlos para pagar gastos, cuando el secreto es ganarle a la inflación, ya que el dólar es tan volátil como impredecible".

Cómo piensa un fondo

Por otro lado, hay que tener en cuenta el accionar del inversor institucional extranjero: "El mercado espera que el gobierno trace un plan y lo cumpla. Siempre puede haber desvíos, pero cuanto menores sean mejor. Si hay muchos cambios en el camino, el inversor termina saliéndose de la posición. En el caso de las energéticas, si dicen que les van a cambiar la ecuación tarifaria es importante que le definan lo antes posible cual es el nuevo plan, sino en el mientras tanto la incertidumbre juega en contra", detalla Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment.

"En general, los fondos tienen posiciones en varios países y en renta variable el porcentaje invertido en Argentina no suele ser muy grande: Si hay mucho cambio de reglas, a veces no hay tiempo de hacer un análisis minucioso, ya que hay múltiples posiciones que atender. Entonces, lo más práctico es salir y si despierta el interés de nuevo más adelante se recompra la posición".