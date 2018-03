Por la compra de divisas al Tesoro, el BCRA no pudo retirar pesos en enero

Después de haber volcado una gran cantidad de pesos a la calle como suele ocurrir todos los diciembres, el Banco Central (BCRA) no pudo contrarrestar parcialmente ese efecto en enero secando la plaza. De hecho, según datos de la entidad, el mes pasado la base monetaria se expandió en

$ 6221 millones. Si bien el signo fue expansivo, se trata de todos modos de apenas el 6% de los $ 104.975 millones que se habían emitido en diciembre pasado.

El aumento de la base monetaria en enero va en contra de la tendencia contractiva que suele observarse en ese mes. "Diciembre siempre es expansivo, mientras que enero suele ser contractivo", apuntó Martín Polo, de Analytica. Dicha tendencia es tan fuerte que hay que remontarse a enero de 2006 –cuando el BCRA sumó $ 5078 millones a la base monetaria– para encontrar un dato de expansión durante el primer mes del año. En línea con lo señalado por Martín Polo, en diciembre, el dinero en poder del público (tanto en efectivo como depositado en bancos) alcanzó los $ 71.650 millones, mientras que durante enero, si bien continuó en terreno positivo, el monto se redujo a

$ 6671 millones.

A partir de 2017, el BCRA convirtió a la tasa del centro de corredor de pases en su nueva tasa referencia. La licitación de Lebac, por su parte, siguió siendo semanal y el organismo expandió $ 13.700 millones por esa vía. Sin embargo, logró aspirar $ 28.583 millones mediante pases en el primer mes de funcionamiento de la nueva política monetaria. "Los pases todavía no logran absorber la misma cantidad de pesos que las Lebac aspiraban antes y, al mismo tiempo, el BCRA está desarmando la Lebac como instrumento de política monetaria", señaló Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma. Al efecto astringente de los pases se sumaron los $ 2000 millones que el BCRA contrajo en concepto de transferencias al Tesoro durante enero.

A pesar de esos "ahorros" en el balance el BCRA, la base monetaria se expandió debido a las compras de divisas al Tesoro Nacional por parte del organismo, que sumaron $ 23.836 millones. "Esto sucedió porque, de los u$s 7000 millones que el Gobierno colocó en el exterior, cambió a pesos unos u$s 1500 millones y generó así un aumento en la base monetaria", explicó Martín Polo. El año pasado, las compras de divisas al Tesoro Nacional sumaron $ 109.617 millones y fueron el rubro que más contribuyó a la ampliación de la base monetaria.

Según datos de Consultora Ledesma, en enero la base monetaria tuvo un aumento interanual de 35,3%. "Si este año la economía va a crecer 3% o 4% con una inflación del 17%, de acuerdo a la meta del BCRA, el incremento de la base monetaria tendría que estar en el orden del 20%, es decir, debería converger hacia las metas de inflación. En este primer mes, el crecimiento estuvo bastante por encima de eso. Si bien hay tiempo para corregir, es un dato a seguir porque empezó el año fuera de eje", afirmó de Gabriel Caamaño. "Lo mismo pasó este mes con los agregados monetarios privados (conocidos como M2), que crecieron un 32,5% interanual en el primer mes del año", agregó.

Al momento de analizar la expansión, algunos analistas señalan que implica un relajamiento en la política monetaria del BCRA, mientras que la entidad conducida por Federico Sturzenegger considera que se trata de una expansión sana vinculada a la mayor demanda de pesos por parte del público. "Yo me inclino más por la tesis del BCRA, por el momento, no me preocupa demasiado la expansión de la base monetaria", sostuvo Martín Polo.