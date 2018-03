Por la ayuda del Gobierno, las petroleras de Chubut ganan más con el petróleo a u$s 42 que a u$s 48

Pese a la volatilidad que exhibe el precio del petróleo en los mercados internacionales, a las petroleras de Chubut les conviene que el valor del crudo permanezca por encima de los u$s 40 y por debajo de los u$s 47,5 por barril que por encima de ese valor, siempre que no supere los u$s 55.

¿Cómo es esto?

A partir de un par de resoluciones oficiales, la administración de Mauricio Macri dispuso que se subsidie la producción de petróleo de la Cuenca del Golfo San Jorge, en Chubut, con $ 7,50 por barril exportado siempre y cuando el valor del precio del crudo del tipo Brent, de referencia en Europa, se mueva en torno a los u$s 47 por barril.

Si bien es cierto que el precio del petróleo producido en Chubut tiene un menor valor respecto al Brent (por ser más pesado), también lo es que su valor se mueve al ritmo del petróleo europeo.

No hay ninguna especificación en las normas que indique que se reducirá el pago del subsidio a medida que se achique la brecha con el precio tope fijado en u$s 47,5 por barril.

“En Chubut, el petróleo vale menos porque es un petróleo más pesado. Pero lo cierto es que mientras esté la cotización internacional (Brent) en u$s 47,5 la compensación va plena”, remarcó Cristian Folgar, asesor en Economía y especialista en Energía, en diálogo con Cronista.com.

De esta forma, a las petroleras chubutenses les conviene que el precio del petróleo Brent se mueva entre los u$s 40 y u$s 47,50 para poder seguir recibiendo el subsidio del Gobierno para poder recibir, por ejemplo, u$s 47,50 o hasta u$s 55 por barril, respectivamente.

El precio internacional del petróleo oscila actualmente entre los u$s 40 y u$s 44 el barril por el escepticismo que poseen los inversores y analistas respecto al éxito de la reunión que mantendrán los productores de la OPEP el próximo domingo en Doha, para intentar impulsar el congelamiento de la producción para hacer frente a la actual sobreoferta global.