Por energéticas y bancos, el Merval tuvo otra caída de 2,41%

Por segunda rueda consecutiva la Bolsa porteña volvió a cerrar en baja. Ayer, el índice Merval perdió 2,41% gracias a la mala performance de bancos y energéticas con lo que acumula así su decimoquinta caída en las últimas 19 sesiones.

El mercado de acciones permanece muy débil frente a las dudas respecto al futuro de la economía. En la rueda de ayer el volumen alcanzó apenas los $450 millones. El castigo siguió ayer en los papeles bancarios, que ya pierden hasta 23% en lo que va de octubre.

"Particularmente ayer se conocieron nuevos estudios sobre la valuación de mercado de los bancos locales en comparación de similares de países emergentes. Como la Argentina todavía tiene varias cosas por definir, como la estabilidad de su tipo de cambio, el ajuste de su balanza de pago, la reducción del déficit y la inflación, cuando aparece la idea de que las entidades locales están sobrevaluadas en términos relativos a otros bancos emergentes, desarman sus posiciones para equilibrar esas valuaciones", explicó Emiliano Cabrera, equity trader de Balanz.

También la política se coló en los mercados y los papeles de energéticas sufrieron por la declaración indagatoria de Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía, ante el juez Bonadío, por la causa de los cuadernos. El papel de la energética cayó 4,2% y arrastró a todo el sector, en el que Transener presentó el peor comportamiento con una pérdida de 5,8%

Las ventas fueron generalizadas en todos los papeles y una sola acción logró terminar la rueda con signo positivo: la de Petrobras Brasil, que avanzó 0,8% y que acumula una mejora en 2018 de más de 200%.

Para Ezequiel Zambaglione, de Max Valores, no hay perspectivas en el mediano plazo de un cambio de tendencia para los activos argentinos. "Los inversores van a seguir entre neutrales y negativos respecto a la Argentina, hasta que se acomode la macro. A lo único que parece irle bien en este momento de la economía es al tipo de cambio, pero con la enorme ayuda del BCRA que puso la tasa en las nubes. Esto no hace más que poner un marco de incertidumbre, fundamentalmente sobre si la política monetaria va a servir para anclar al tipo de cambio, sin la necesidad de tasas tan altas, y conseguir que la economía vuelva a crecer. Hasta ese momento, no veremos grandes noticias en el mercado de acciones ni en el de bonos", afirmó.

Por su parte, ayer fue un buen día para bonos en pesos, con los CER que consiguieron mantenerse firmes. "Los bonos en dólares tuvieron una fuerte caída y retrocedieron u$s 1,50 en el tramo medio y u$s 2 en el tramo largo de la curva", señaló Sebastián Cisa. del Grupo SBS.