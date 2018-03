Por el resultado del Superbowl, esperan que Wall Street caiga en 2016

Wall Street caerá este año según la teoría de la SuperBowl. La teoría, que más allá de las estadísticas para muchos es una mera superstición bursátil, señala con un 80% de probabilidad, que si gana un equipo de la AFC, como los Denver Broncos, el año será bajista en la mayor Bolsa del mundo. En los últimos años, sólo ha fallado una vez.

Peyton Manning, el veterano jugador de los Broncos Denver, apostó por liderar el ataque y una magnífica defensa les dio el triunfo. 24-15 sobre los Carolina Panthers en la 50 SuperBowl.

La teoría parecería descabellada, al no tener una relación directa, pero mirando al pasado la realidad muestra que hay más en común entre este deporte y Wall Street de lo expuesto a priori.

El estudio, que puso en marcha el periodista deportivo Leonard Koppett en los años 70, puede parecer aleatorio, pero tiene un porcentaje de acierto del 80%. La premisa se basa, básicamente, en que el Dow Jones cerrará el año en positivo si el equipo de la conferencia Nacional (NFC por National Football Conference), este año los Carolina Panthers, se lleva la victoria. Por el contrario, el índice, uno de los más importantes de Wall Street, acabará el año en rojo si los Denver Broncos, representantes de la conferencia Americana (AFC por American Football Conference), se llevan a Colorado el trofeo Vince Lombardi, tal como ocurrió.

La teoría, por supuesto, no es infalible pero durante los primeros 25 años apenas hay tres ocasiones, en 1970, 1978 y 1990, en los que la premisa no se cumplió. La mayor cantidad de fallos se concentra en la última década, pues en tres de esos 10 años el resultado del partido no coincidió con el cierre de año del Dow Jones.

Al partido de este fin de semana se llegó con dos aciertos consecutivos. En 2014 los vencedores fueron los ganadores de la NFC, los Seahawks de Seattle, y el Dow Jones se apuntó una subida del 7,52%. En cuanto a 2015, los campeones fueron los representantes de la AFC, los New England Patriots, y el Dow Jones cerró el año con una caída del 2%. Este año los favoritos para gran parte de los expertos, y para los apostantes de Las Vegas, eran los Panthers.

En lo que respecta a la Bolsa, el Dow Jones acumula ya un caída del 5% en estos primeros compases de 2016. Sin embargo, los inversores siguen fijando sus ojos en Wall Street. Así lo refleja el director general de Cuentas e Inversión de ING Direct, Luis González Soto, que afirma que en "los últimos meses se está viendo que cada vez más usuarios están comprando valores del mercado estadounidense".