Por el recargo del 30%, en enero se derrumbaron las compras de dólares

En enero se sintió plenamente el impacto del recargo de 30% sobre las compras de dólares para atesoramiento y viajes al exterior. Se derrumbó la cantidad de personas que acudieron al mercado oficial para hacerse de divisas. Eso también arrastró a las compras netas de billetes que, en el caso de las personas físicas, sólo sumaron u$s 32 millones.

Según los datos publicados en el último Informe del Mercado de Cambios del Banco Central (BCRA), las compras brutas de billetes de "Personas humanas" totalizaron u$s 92 millones el mes pasado, lo que significó una caída de u$s 370 millones con respecto al total de diciembre.

Al mismo tiempo, en enero hubo 2 millones menos de compradores que en diciembre. Solo 600.000 personas concurrieron al mercado oficial a comprar dólares. En comparación con el mismo mes del año pasado, la cantidad de compradores se redujo a la mitad.

Por su parte, las ventas de billetes de las "Personas humanas" mostraron, al igual que las compras, una disminución respecto a los números de diciembre, tanto en monto (la caída fue de unos u$s 70 millones) como en cantidad de clientes (hubo alrededor de 100.000 menos). Así, las ventas brutas de billetes sumaron u$s 60 millones y fueron realizadas por 230.000 clientes, esto es, algo más de un tercio de los vendedores de enero de 2019.

Aunque el saldo neto de las personas humanas en el mercado cambiario resultó comprador en u$s 32 millones, la historia fue inversa en los números totales del sector privado, que compró en forma bruta billetes por u$s 107 millones y vendió u$s 199 millones brutos en enero. Así, el resultado fue vendedor por u$s 92 millones. En términos interanuales, las compras privadas de dólares mostraron en enero un retroceso de 98%. Las ventas de billetes, en tanto, cayeron 94%.

La temporada de verano solía ser un momento de fuerte salida de dólares debido a los gastos con tarjeta de crédito en el exterior. El recargo de 30% también se notó en los consumos en el exterior, que exhibieron una caída interanual de 66%. Según el informe publicado por el BCRA, en el primer mes del año salieron u$s 221 millones netos por "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" mientras que en enero de 2019 los egresos por ese rubro habían sumado u$s 650 millones.

En sintonía con la fuerte caída de las operaciones cambiarias por parte del sector privado, la formación de activos externos (también conocida como fuga de capitales) mostró en enero un egresos por u$s 60 millones. Si bien la compra de billetes registró ingresos por u$s 92 millones, hubo un flujo de salida en términos de inversiones financieras de residentes en el exterior. Durante enero se fueron u$s 152 millones por ese concepto.

No obstante, el efecto de las restricciones cambiarias combinadas con la implementación del recargo de 30%, ayudó a morigerar la salida de divisas. En la comparación interanual, la fuga registrada en enero pasado fue un 97% inferior al registro del mismo mes de 2019.