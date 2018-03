Por el preacuerdo con los holdouts se duplicó el precio de la acción del Merval

Ernesto Allaria, actual vicepresidente del Merval y próximo presidente desde el 27 de abril, había comprado una acción del Merval a un cliente de Cohen a fines de octubre pasado en $ 10,8 millones. Ayer vendió esa misma acción a un cliente de Nápoli en $ 20 millones.

¿Por qué se pagó el doble que hace cinco meses? Porque hay muchas expectativas favorables para con Argentina. Todas las semanas hay entre 10 y 15 fondos recorriendo la City mirando la evolución de la economía y viendo activos. Por otro lado las Lebacs son un imán importante atrayendo nuevos inversores al mercado. En definitiva las perspectivas en cuanto a volúmenes de negocio son muy positivas. "Todavía no empezaron a bajar los dólares (están esperando que se termine de cerrar con los holdouts y alguna señal más firme en materia fiscal), pero seguramente va a ver mucho flujo nuevo en el mercado local a partir del segundo semestre", anticipa el dueño de una importante sociedad de bolsa.

"Hay mucho valor en el desarrollo del mercado de capitales por venir. Cuando el soberano deje de estar en default, la actividad va a aumentar significativamente", coincide el presidente de otra de las sociedades de bolsa más importantes del país.

Ayer, antes de operar a $ 20 millones, se llamó a varios accionistas que tienen y más de uno respondió que no la vendía ni a u$s 3 millones. Hay un accionista que tiene tres acciones que las puso en $ 25 millones y no se movió de ahí. "Allaria vendió arriba, ya que desde las últimas 3 semanas no había oferta alguna", admiten en el sector.

Son mercados y funcionan como siempre: oferta y demanda. Ningún accionista del mercado que fue llamado se animó a vender en $ 19,8 millones, así que se hizo en $ 20 millones nomás. No hubo puja, se hizo por pantalla muy rápido, pues ya estaba hablado. Aparecieron un par de vendedores a $ 25 millones después, pero no pasó nada.

El comprador fue una persona física cliente de Nápoli con mucha participación en los mercados internacionales y que empezó a mirar fuerte a Argentina desde octubre pasado. ¿Se pagó caro o barato? El precio es según la espalda del comitente y tal vez sepa mucho más de los que muchos locales pueden saber o sospechar.

La apreciación en el precio obedece a la posibilidad cada vez más latente del arreglo con los holdouts. Eso no sólo traería más negocios al mercado, por el libre movimiento de capitales, sino que además de la posibilidad del ingreso del Bovespa (la Bolsa de Brasil), se podrían agregar otros jugadores internacionales y brokers del exterior. En rigor, el precio de la VALO está en sintonía con la expectativa de crecimiento del mercado de capitales, con las divisas que ingresen del mercado internacional y con las nuevas emisiones de deuda.

En la City esperan que para después de mediados de año salga la autorización del B&MA, aunque primero deben arreglar el tema del juicio al Banco de Valores, tema que el Banco Central habría adelantado que daría de baja. Mientras, están marcando precio, aprovechando que los volúmenes del mercado son crecientes.