Por el desplome del petróleo, los bonos en dólares de YPF ya rinden por encima del 10%

La caída del 25% de los precios del petróleo en lo que va del año dejó su marca sobre los bonos de las compañías petroleras, en especial de YPF, cuyos títulos en dólares pasaron a rendir por encima del 10% en la última semana.



Los bonos de la petrolera estatal con vencimiento en 2024 -que cayeron un 7% desde el 6 de enero - son considerados en el mercado como una alternativa atractiva, al igual que los activos que vencen un año más tarde, para carteras que busquen exposición al petróleo por medio de renta fija.



El incremento generalizado en los rendimientos de los activos petroleros, responde, según la consultora Delphos, al círculo vicioso de bajos precios de commodities, la reducción de resultados operativos en las empresas del sector, incrementos de niveles de endeudamiento, contracción de liquidez de mercados y, por lo tanto, mayores riesgos de refinanciación.



Aún así, desde Delphos consideran que YPF constituye un cuasi-soberano al encontrarse controlada por el gobierno nacional y mantiene menores niveles de endeudamiento en relación a compañías petroleras con calificación de grado de inversión, lo que la hace más atractiva.



Los activos de YPF presentan un riesgo medio y guardan una gran diferencia con respecto a los bonos de Petrobras - los títulos de referencia con vencimiento a 2021 rinden 15% - que está envuelta en escándalos políticos y económicos.



"En relación a YPF, Petrobras es un activo relativamente seguro. Lo que me preocupa es que la petrolera tiene el 65% de su deuda denominada en dólares y dollar-linked. Además, no genera divisas porque no exporta y ahí tenés el problema de descalce de monedas", dijo Diego Martínez Burzaco, economista jefe de Inversor Global.

Todo esto, sin tener en cuenta que mientras los precios del petróleo continúen bajos, no habrá inversiones para Vaca Muerta, agregó el economista, quien aclaró que este momento es un buen punto de entrada para aquellos inversores agresivos que quieran apostar a los títulos de la empresa.



La alternativa de inversión a los bonos que vencen en 2024 son los YPF 2025, que cayeron unos u$s 7 desde comienzos del año y que a un precio de u$s 89 rinden 10,34%. Este es el bono que recomiendan desde Torino Capital. Desde el fondo sostienen que Argentina sufrió menos que otros mercados en la región y es visto como un país con trayectoria positiva.



En la misma línea, desde Delphos recomiendan los títulos que vencen en 2025 para aquellos inversores más arriesgados por tener una mayor duration -6,1 versus 5,3 años. "Los bonos de YPF y de Argentina presentan una excelente oportunidad de compra, aunque prefiero los bonos largos con duration alta y mejores perspectivas de ganancias de capital", dijo Jorge Piedrahita, titular de Torino Capital.