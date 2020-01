Por el cepo, el volumen de dólar futuro en MatbaRofex cayó un 80% desde agosto

El mercado de dólar futuro está sintiendo fuertemente las consecuencias de los controles cambiarios. Al analizar el futuro de dólar operado en MatbaRofex se puede observar un desplome en el volumen y en los contratos abiertos sobre dicho contrato. Actualmente el volumen nocional promedio sobre los futuros de dólar son solo el 20% de lo que supieron ser antes de los controles cambiarios.

Tras la implementación del cepo, el monto promedio diario se desplomó a niveles de u$s 300 millones. Esto significa una caída de 81% desde el máximo de junio pasado y 70% respecto del promedio operado durante los primeros 8 meses de 2019, hasta antes de la implementación de los controles cambiarios.

Entre enero de 2019 y agosto de 2019, el volumen promedio diario en futuros de dólar superaba en forma constante los u$s 1000 millones. El mes de enero de 2019 estuvo apenas por debajo de la barrera de los u$s 1000 millones, operando diariamente u$s 850 millones. Por otro lado, el pico del año fue en junio cuando el volumen promedio diario fue de u$s 1600 millones.

Por su parte, el interés abierto en dólar futuro cayó a 1000 contratos abiertos, lo que significa una baja de 66% respecto del promedio de 2019 y 75% respecto del pico de año pasado registrado antes de los controles cambiarios.

Con una evolución similar, el interés abierto promedio diario en futuros de dólar (número total de opciones o contratos a futuro que no han sido cerrados o liquidados) durante 2019 promedio los 3000, con un pico entre junio y julio superando los 5000 contratos abiertos.

La caída del volumen en futuros de dólar se debe fundamentalmente a cuestiones de coyuntura relacionadas con los controles cambiarios. La incertidumbre de conocer todas las medidas económicas del Gobierno en los próximos meses, junto con el cepo cambiario hace que cada vez menos participantes del mercado y de la economía busquen cubrirse a la evolución del tipo de cambio oficial

Diego Fernández, Gerente general de MatbaRofex explicó que veníamos de un esquema de mucha libertad cambiaria y de flujos, con lo que, al pasar a un esquema de controles cambiarios, el volumen en futuros y opciones de dólar se vieron reducidos.

“La visión que tenemos sobre futuro de dólar es que, con un nivel de cepo como el que hay, el volumen que se puede aspirar es similar al periodo de 2013-2015, es decir, cerca de u$s 300 millones y u$s 400 millones. Hoy está un poco debajo de eso, pero creemos que el volumen promedio tenderá hacia dichos valores”, señaló.

Para Fernández, el volumen de futuro de dólar podría acomodarse al alza una vez que se terminen de digerir las nuevas medidas y que finalice el receso vacacional.

“Las medidas económicas han sido muy recientes, sumado a que mucha gente está de vacaciones. Además, hay instrumentos y herramientas dólar linked que todavía no se lanzaron al mercado. Por otro lado, los importadores y exportadores siguen evaluando como les queda su negocio tras los nuevos valores de las retenciones y permisos. En concreto, vemos que hay incertidumbre que aún no termina de despejarse y cuando se empiece a aclarar esperamos llegar a volúmenes de u$s 400 millones, lo que significa un tercio de lo que era antes de la implementación del cepo”, afirmó.

Por su parte, Mateo Reschini, operador de LBO explica que el futuro de dólar de MatbaRofex tiene como referencia al dólar oficial y, dado el cepo al dólar y la falta de acceso a ese tipo de cambio, cada vez hay menos participantes que se cubren de las variaciones de dicho dólar.

“El tipo de cambio de referencia del futuro es el dólar oficial con lo cual, actualmente hay poca gente que queda expuesta a ese tipo de cambio. Podrían ser exportadores y productores agropecuarios y quizá algún que otro importador. En concreto, no hay mucha gente que busque cubrirse frente a ese dólar y por ello es que se cae el volumen en Rofex . Otras obligaciones que no vayan por el oficial quedan fuera de la cobertura vía futuros”, señaló.

A la hora de eliminar el acceso a los participantes que utilizan los futuros como estrategia de cobertura se ataca en paralelo a los participantes que utilizan el mercado de derivados de manera especulativa. La participación de los jugadores especulativos en el mercado de futuros resulta fundamental ya que quienes aportan mayormente el volumen al mismo y hacen que los spreads sean mas reducidos, permitiendo que la herramienta sea mas eficiente. Si se dificulta la participación de los jugadores especuladores, se restringe el acceso a los “coberturistas”.

“Quedaron fuera los especuladores también. Alguien que antes hacia tasa con el futuro de dólar, actualmente tampoco puede participar en el futuro de dólar ya que no se puede comprar el dólar oficial”, señaló el operador de LBO.