Por el cepo, el volumen de contratos a futuro de dólar es el más bajo desde 2014

El interés abierto de los contratos de futuros de dólar de Rofex se ubica en el nivel mas bajo desde comienzos de 2014 y es un tercio del promedio desde que se desarmó la "bomba" de futuros de Vanoli. Además, el cepo cambiario hizo que la volatilidad del tipo de cambio oficial cayera a mínimos históricos. Hay menos jugadores en el mercado y solo los agroexportadores se encuentran participando en el mismo ya que liquidan al tipo de cambio oficial. Los demás participantes no logran encontrar una cobertura de la brecha cambiaria respecto del oficial con el dólar contado con liquidación.

El cepo al dólar expulsó a jugadores del mercado, haciendo que la negociación de este producto cayera a niveles de 1,1 millones de contratos abiertos. Es decir, los contratos pendientes de cancelación de futuros de dólar se ubican no solo en el menor nivel de la era Macri sino que es el menor desde 2014.

Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital destacó que, en un contexto de restricciones cambiarias, el mercado de futuros pierde tamaño y representatividad.

“El interés abierto de los contratos de futuro de dólar es el más bajo desde inicios de 2014, y es un tercio del promedio de los últimos 3 años y medio (una vez que se pagaron los más de u$s 50.000 millones en contratos vendidos por la gestión previa del BCRA )”, afirmó Persichini.

Entre las causas que explican semejante caída, Perscihini explica que con bancos que no pueden arbitrar dolar en el mercado contra futuros, la liquidez se redujo notablemente. Tampoco se nota la presencia del BCRA, que en los meses previos a las PASO era un participante de peso.

“Hoy queda poco lugar para especuladores porque el mecanismo de tasas en pesos quedó trunco luego del reperfilamiento de Lecap . Las tasas implícitas no reflejan condiciones de arbitraje como en el pasado. Los únicos jugadores que nutren el mercado son exportadores e importadores”, dijo el head de estrategia de GMA Capital.

Con una visión similar, Mateo Reschini, head de research de LBO, señala que la importante caída en el interés abierto de futuros de dólar tiene sentido en un contexto de cepo cambiario.

“Con el cepo implementado y dado que el futuro de dólar ajusta contra el tipo de cambio oficial, tiene sentido que veamos una caída de esta magnitud en el interés abierto de los futuros de dólar. Es una lástima”, sostuvo Reschini.

El cepo expulsó jugadores

La realidad es que la imposibilidad de acceder libremente al mercado cambiario hace que se expulsen a jugadores que antes participaban en forma activa del mercado, haciendo que el volumen operado en dichos instrumentos caiga notablemente, en línea con lo que viene ocurriendo en las últimas semanas.

“Dado que las personas jurídicas no pueden comprar dólar oficial , se saca al especulador del mercado que hacía tasa comprando dólar y vendiendo el dólar futuro . Así, se lo saca a este participante del mercado porque no puede comprar dólares. Además, se acotó el margen de acción del especulador que buscaba ganar con movimientos de corto plazo del tipo de cambio. Finalmente, el participante que se mantiene en el mercado es el coberturista que usa el futuro de dólar para cubrir sus flujos en dólares. De todos modos, este participante es alguien que hoy tiene que tener flujos al tipo de cambio oficial como el sector agropecuario que liquida las exportaciones a ese tipo de cambio”, dijo Reschini.

El analista de LBO destaca que todos los demás participantes que necesiten cubrir sus flujos en dólares a otro tipo de cambio que no sea el oficial no logra encontrar una cobertura eficiente.

“Aquel participante que necesite adquirir dólares en el mercado dólar MEP o contado con liqui no tiene una cobertura efectiva ya que solo logra cubrirse del dólar oficial y no se cubre de la dinámica que pueda tener la brecha. En nuestro caso, los clientes que siguieron operando son los agropecuarios que tienen calzado la cobertura al tipo de cambio oficial”, cerró Reschini.

Dada la menor cantidad de participantes en el mercado, producto de los controles cambiarios, la oferta y demanda del billete oficial quedo virtualmente restringida para muy pocos jugadores.

Mauro Mazza, analista de Bull Market Brokers agregó que en este momento no hay oferta del BCRA ni demanda financiera de futuros.

“Solamente está el importador demandando y el exportador que cobra por oficial. Eso redujo considerablemente el volumen operado. En este momento, Rofex no es referencia de nada, eso no quita que, si el gobierno entrante decida un ajuste, no haya posibilidades de ganancia considerables”, dijo Mazza.

Rofex sin tasa de referencia

Los futuros de dólar solían tener dos componentes. Por un lado la expectativa que tenía el mercado respecto de cual va a ser el valor del billete en el futuro. Por el otro, el futuro del dólar se alcanzaba mediante el valor del tipo de cambio oficial (spot) en un determinado momento, sumado al valor de la tasa de interés en ese mismo momento. Con el reperfilamiento de las Letras del Tesoro en peoss y en dólares, se perdió la tasa de interés de referencia en pesos, junto con la implementación del cepo cambiario, haciendo que el valor del futuro de dólar solo refleje la expectativa futura que tiene el mercado sobre el tipo de cambio.

En este sentido, el tipo de cambio mayorista opera actualmente en niveles de $59,70 y el mercado espera que se ubique en niveles de $61,20 en diciembre, y que se ubique en niveles de $87 en los próximos 9 meses.

Volatilidad

A la hora de imponer controles cambiarios, el Banco Central buscaba principalmente restringir la demanda de billetes y frenar la perdida de reservas. Gracias a los desembolsos del FMI , las reservas internacionales se mantuvieron estables y al alza en los primeros meses del 2019, alcanzando un pico de u$s 77.700 millones en abril.

La primera parte de la caída en las reservas se dio desde abril hasta las Elecciones PASO producto del proceso de dolarización de portafolios. Luego, tras el sorpresivo resultado de las primarias, la dolarización de exacerbó junto con un retiro exagerado de depósitos, haciendo que las reservas muestren una importante baja, pasando de niveles cercanos a u$s 70.000 millones hasta los u$s 43.470 millones actuales.

Por el cepo y el hecho de que la cantidad de participantes en el mercado colapsó, los movimientos del tipo de cambio oficial tendieron a acortarse considerablemente, haciendo que la volatilidad del dólar colapsase. La volatilidad a 10 días del dólar supo superar el 120% y actualmente se encuentra en 3,9%