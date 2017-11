Por el boom de créditos, sugieren invertir en el sector de real estate

Con los brotes verdes en pleno crecimiento, y en medio de un boom de créditos hipotecarios y obra pública; y tras conocerse que las acciones no pagarán la renta financiera en el proyecto del Ejecutivo, los analistas financieros recomiendan invertir en acciones relacionadas con el real estate y la construcción.

Las compraventas de propiedades creció un casi un 43% en septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. Según datos del Colegio de Escribanos, las escrituras que corresponden a hipotecas bancarias escalaron un 222% respecto al año pasado.

En paralelo, el sector de la construcción en Argentina está comenzando a registrar tasas de crecimiento crecientes. Los permisos de construcción ahora se están expandiendo al 31.4% mientras que las transacciones inmobiliarias en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires crecieron en 48% y 35%, respectivamente, en los últimos datos mensuales reportados.

"Argentina podría estar en la cúspide de un boom inmobiliario plurianual similar a los patrones observados en Turquía de 2005 a 2014 y en Brasil de 2009 a 2014", informó Balanz en uno de sus últimos reportes. "La clave del despegue será continuar el progreso de desinflación del plan de metas de inflación del BCRA", señalaron.

En los últimos siete días, el peso relativo de la capitalización del sector de real estate en el Merval mostró una suba de 1,3%, medida en dólares en dólares. Según Delphos Investments, el índice se vio impulsado por dos papeles del papel general, como Consultatio y TGLT.

La semana pasada se conoció la noticia de que ambas firmas se hicieron con la adjudicación de los terrenos de Catalinas Norte, entre Retiro y Puerto Madero, que serán usados para la construcción de oficinas. Lo recaudado será destinado por el Gobierno de la Cuidad para la construcción del futuro Paseo del Bajo, una de las mega obras de infraestructura que tiene pendiente Horacio Larreta.

La empresa de Eduardo Constantini ya gana 34,4% en lo que va del año y con el impulso de la adjudicación consiguió cerrar el mes pasado con un acumulado de 30%, lo que la posiciónó entre las empresas que más sumó en octubre. En tanto, su competidora TGLT acumula un 30% en lo que va de 2017.

Otra de las reinas del sector es IRSA, que ya ganó en el Merval casi 75% desde enero.

Para Juan Vázquez, de Puente: "Vemos en particular un déficit en el segmento de oficinas. Después de diez años de desinversión en el sector, el ratio de vacancia es de 6%, cuando en países comparables no baja del 20%. Por eso, en los últimos meses vemos una tendencia de compañías que se han puesto más activas en la compra y construcción de propiedades comerciales. Esto, a su vez está empujado por un aumento del crédito, no solamente el hipotecario, que brinda otras facilidades de acceso. Hay muchas empresas invirtiendo en real estate"

Más allá de estos resultados, los analistas mantienen su perspectiva positiva respecto de ambos papeles del sector inmobiliario.

"Hemos analizado la evolución del sector de real estate en en los últimos 3, 12 y 24 meses. Con un índice capitalización bursátil respecto del Merval puede observarse que el sector se encontraría levemente retrasado. Si bien en los últimos 3 meses ha hecho un catch up, al ampliar la ventana de tiempo, el sector pareciera seguir estando algo por detrás", señalaron en Delphos y alertaron "con los altos ratios de valuación actuales, el mercado argentino se encuentra en una situación vulnerable, y esta situación exige un alto grado de selectividad a la hora de invertir. De aquí surge que, si el cambio se percibe como permanente, puede que de ahora en adelante, se agigante el momento del Real Estate".

Por su parte, los papeles relacionados con la construcción y la obra pública parecen estar tocados con la misma varita mágica. El optimismo de los inversores respecto del futuro del sector se vio en el furor de ayer por Loma Negra, que avanzó un 15% en su primer día de cotización bursátil en Wall Street.

Otras empresas del sector vuelan. Por ejemplo, los papeles de Caputo ganan más de 122% este año. También la acción de Minetti, ya gana más de 88%.