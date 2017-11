Por el atractivo de la tasa en pesos, el dólar perdió 32 centavos este mes

El dólar en el mercado minorista retrocedió 6 centavos ayer de la mano de un importante ingreso de divisas financieras atraídas por la alta tasa en pesos en la plaza mayorista. La divisa cayó así a su menor valor en casi dos meses en un día en el que el Banco Central (BCRA) señaló a banqueros que mantendrá alta las tasas de interés hasta que la inflación núcleo caiga al 1% mensual, algo que estima para abril del año que viene. Se desploma 32 centavos en lo que va del mes.

En el mercado mayorista la divisa estadounidense perdió 3 centavos y cerró a $ 17,32 para la venta, con un volumen operado de u$s 594 millones en el mercado spot en línea con lo que se venía transando en las últimas semanas y un pico de u$s 1108 millones pactados en contratos de futuros. Operadores dijeron que las voluminosas cifras operadas responden al ingreso de oferta financiera que busca posiciones en pesos en un contexto de tipo de cambio "pesado".

El dólar mayorista cae 1,9% en lo que va de noviembre, algo muy favorable para los que apostaron por una tasa en pesos que rinde 28,75% anual en el plazo a un mes y hacer diferencias en dólares. En lo que va del año el dólar sube 9,05%, mientras que en términos interanuales gana 10,34%.

"Los ingresos desde el exterior potencian la baja en los precios alejándolos de los máximos anuales y con escasas perspectivas de una reacción inmediata y previsible. La cercanía de fin de mes y la habitual presión que se presenta por el cierre de posiciones que vencen en esta semana no han tenido todavía un impacto significativo como para revertir la actual tendencia a la apreciación del peso y una simultánea actualización del tipo de cambio", escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en un informe para sus clientes.

El dólar barato contó también con la colaboración de liquidaciones de divisas por parte de exportadores agropecuarios. Las empresas del sector agroexportador liquidaron apenas u$s 173 millones durante la semana pasada, casi 50% menos que en igual período del año pasado y muy por debajo de los u$s 309 millones liquidados la semana previa, según datos de la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales. Las operaciones de la semana pasada se vieron afectadas por el feriado del lunes, por el Día de la Soberanía, y la celebración del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Pero, así y todo, los operadores señalaban que ayer entraron u$s 90 millones por ese concepto, una cifra alta para esta parte del año que ayudó a torcer la balanza en favor de la oferta.

"La oferta financiera sigue estando muy firme y, por otro lado, sorprende que a esta altura del mes no haya demanda de importaciones de automotrices y energéticas, esa combinación es terrible", dijo un operador cambiario de un banco. "De acá para adelante, que el BCRA no baje la tasa hasta que en abril la inflación núcleo llegue al 1% mensual no ayuda mucho para meterle combustible al dólar. Y como no se ven títulos de una devaluación no compran ni las familias", agregó.

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) que elabora la entidad conducida por Federico Sturzenegger y mide la competitividad del peso en comparación con las monedas de los socios comerciales de la Argentina cayó 2 puntos porcentuales en comparación con octubre, si se toman los promedios del mes. Una baja de ese índice implica una apreciación del peso.

El promedio de noviembre del ITCRM es el más bajo desde junio, justo antes de que arrancara la suba del dólar previa a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto. En términos interanuales se mantiene prácticamente estable, con una merma de dos puntos porcentuales.