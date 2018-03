"Por el acuerdo holdout esperamos que se duplique nuestro negocio"

Con el objetivo puesto en una oferta inicial de acciones en el año 2017 en Wall Street o en Londres, Puente oficializó ayer la designación de Emilio Ilac como CEO en reemplazo de Federico Tomasevich, quien ocupó ese lugar durante once años y pasará a ser presidente del directorio de la compañía.

El enroque responde a la necesidad de obedecer normas básicas de gobierno societario indispensables para empresas listadas en mercados desarrollados. En conferencia de prensa los dos directivos anunciaron planes para expandir el personal de la financiera especializada en banca de inversión en un 50% este año y las expectativas de duplicar su negocio de $ 15.000 millones anuales en emisiones de deuda como resultado del final del diferendo judicial por la deuda en default.



"Mudamos hace un año al holding propietario de la empresa a Londres con la idea de hacer una IPO (inicial public offering, jerga para emitir acciones) en 2017 en ese mercado o en Wall Street. En base a ese mismo objetivo es que hacemos estos cambios para reforzar el gobierno corporativo, ya que yo era accionista, CEO y presidente del directorio", dijo Tomasevich.



Ilac y Tomasevich explicaron, además, que son optimistas respecto del futuro inmediato para el sector financiero como resultado del cambio de Gobierno y de los avances en dirección a un acuerdo definitivo por la deuda en default en los juzgados de Nueva York. Así, revelaron planes para sumar este 150 empleados a los 300 con los que cuentan en la actualidad y duplicar, medido en pesos, su negocio de banca de inversión.

En entrevista con El Cronista, Ilac de 32 años de edad y sólo siete años de trayectoria en Puente, remarcó las expectativas de una marcada mejoría del sector una vez concretado el acuerdo con los holdouts y un aumento significativo en la cantidad de emisiones de deuda corporativa y subsoberana para obras de infraestructura.



– ¿Cuándo esperan que empiecen las emisiones de empresas, provincias y municipios a las que apuestan?

– Nosotros tenemos en carpeta para salir de varias entidades corporativas a nivel local e internacional. No va a ser algo inmediato y depende de la estrategia de cada emisor, pero no creemos que tarde mucho una vez superado el conflicto con los holdout.



–¿A las empresas les conviene emitir antes de que lo haga la Nación y se modere el apetito por activos argentinos?

–Yo creo que hay un gran apetito de riesgo por la Argentina, y que empieza un proceso positivo. Por eso es que quien no suscriba ahora a esta tasa no va a poder volver a encontrar semejantes rendimientos futuro, ya que el riesgo va a ir bajando. No creo que haya efecto crowding out, pienso que la Argentina va a ser el mercado emergente estrella de los próximos 3 o 4 años.



–¿Cuánto esperan que crezca el negocio de banca de inversión?

–Hemos presupuestado que este año va a haber más del doble de emisiones que el año anterior. Nosotros el año pasado hicimos 72 emisiones a nivel local por $ 15.000 millones y pensamos que el año que viene vamos a hacer más del doble de eso. Creemos que va a habrá una expansión muy grande del mercado porque, justamente, con el cambio en el nivel de riesgo de la Argentina van a llegar un montón de participantes extranjeros regionales e internacionales que antes no estaban dispuestos a invertir.



–¿Cuándo va a pagar la argentina una tasa del 4% o del 5% en lugar del 9,4% que pagó la Provincia de Buenos Aires?

–Creo que el riesgo argentino va a bajar cuando se vayan solucionando los problemas macro que está atacando el Gobierno actualmente. Vamos a ver una convergencia de tasa hacia abajo y ese proceso va a ser corto o rápido de acuerdo a cómo vaya evolucionando la macroeconomía argentina. Los inversores están.



–¿Acaso no alcanza con el acuerdo con los holdout?

–El acuerdo con holdout te permite volver a emitir en el mercado internacional y te cambia la perspectiva de riesgo. Pero para llegar a una tasa razonable se necesita más tiempo.