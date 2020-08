Por dólar ahorro, estiman que se irán u$s 1000 millones de reservas

Martín Guzmán espera con tantas ansias el 24A. Hace la cuenta regresiva para el lunes que viene, porque prevé que sea un gran día. Aguarda que con la firma del cierre del canje de deuda, va a haber menos presión sobre el frente cambiario.

Por eso le pidió a Alberto Fernández patear la pelota para más adelante y salió a negar lo que había dicho el propio Presidente de la Nación: “No hay ninguna medida en estudio que vaya en la dirección de disminuir o impedir la compra de dólares ahorro”.

“Cuando dicen que no van a hacer algo que no anunciaron, es porque lo están pensando hacer”, dice, lapidario, el dueño de una entidad financiera.

“El Ministerio de Economía y el Banco Central se desdicen: BCRA planteó la posibilidad a Alberto Fernández de cortar el cupo. Ahora Mecon dice que no se toca nada, que todo sigue igual, y que el canje de deuda quitará presión al CCL y al MEP”, comentan en las mesas.

Según datos oficiales, en junio un total de 3,3 millones de personas compraron u$s 618 millones de dólar ahorro, mientras que en marzo este valor no superaba los u$s 37 millones.

La estimación que hacen en GMA Capital para el mes de julio, sobre la base del incremento en la recaudación del impuesto PAIS, es que 4 millones de personas habrían comprado divisas en el mercado oficial.

“Para sostener la demanda de divisas, el Central tuvo que vender u$s 568 millones en julio y u$s 477 millones en lo que va de agosto. Esta dinámica impactó de lleno sobre las reservas internacionales. Desde el comienzo de la cuarentena hasta la fecha, las reservas netas se contrajeron en casi u$s 3.000 millones, y en agosto perforaron los u$s 10.000 millones”, precisan en GMA.

Por lo tanto, si se van u$s 1000 millones por dólar ahorro en forma mensual desde agosto hasta fin de año se perderían más de la mitad de las reservas netas.

En Delphos Investment no les resulta extraño que se vuelva a discutir cambios en el esquema de dólar ahorro, “que muestra una tendencia creciente e incompatible con el objetivo de acumulación de reservas del gobierno. Las acciones del BCRA para evitar maniobras especulativas parecen haber tenido un efecto marginal en la demanda minorista, que sostiene su dinamismo influenciada por la brecha cambiaria con el dólar blue o el CCL, a pesar de la caída de ingresos que experimenta gran parte de la población”.

Por lo tanto, en Delphos no descartan ajustes en el funcionamiento del dólar ahorro en el corto plazo, que brindaría aire al BCRA en el proceso de acumulación de reservas.

Desde Economía & Regiones aconsejan tratar de acceder cuanto antes y en todo lo que se pueda al MULC: “El acceso al MULC se va a volver más difícil. No se puede descartar que empiecen exigir compensar importaciones con exportaciones, lo cual implicaría que todo importador debería hacer alianzas comerciales con exportadores, o prepararse para que esta posibilidad no lo agarre de sorpresa”.

“Ya va a haber salto del dólar oficial más adelante. Si uno es exportador y puede financiarse a dólar link, bienvenido sea también. La brecha cambiaria se va a agrandar. Luego la disminuirán con una devaluación oficial. Luego de dicha devaluación, la tendencia de la brecha volverá a ser creciente. En año electoral, tratarán de utilizar el dólar oficial como ancla, y la brecha podría ser más alta en épocas electorales”, concluyen desde E&R.