Por desarme de posiciones y el CCL, se multiplicaron operaciones con bonos en dólares

La cantidad de operaciones y volúmenes operados en bonos soberanos en dólares se multiplicaron en los últimos meses. Tras las elecciones primarias, primero, y la implementación del control cambiario, después, la cantidad de operaciones para estos instrumentos en bolsa se duplicó y hasta triplicó, mientras que los volúmenes también crecieron pero en una proporción menor.

En los primeros siete meses del año se realizaron, en promedio, unas 81.240 operaciones con bonos soberanos en dólares en la bolsa por mes, con un pico de 99.189 transacciones en mayo y un piso de 60.167 en febrero. En agosto, sin embargo, la cantidad de operaciones casi se duplicó frente al mes anterior (171.619 contra 96.098), y en septiembre se triplicaron frente al pico de mayo tras finalizar el mes con 318.400 operaciones. En las primeras 19 ruedas de octubre (es decir, hasta el lunes 28 inclusive), en tanto, se realizaron 165.477 operaciones, por lo que se encamina a registrar cantidades similares a las realizadas en agosto.

En términos de volumen, por su parte, el promedio operado hasta las PASO fue de u$s 3120 millones mensuales, con un pico de u$s 4552 millones en julio y un piso de u$s 1874 millones en febrero. En agosto se incrementó a u$s 5804 millones, y en septiembre a u$s 6835 millones –es decir, 119% más que el promedio de los primeros siete meses del año y 50% más que en julio–. Hasta el lunes, el volumen de octubre ascendía a u$s 5260 millones, por lo que se encamina a registrar valores similares a los vistos en agosto.

Según fuentes del Instituto Argentino del Mercado de Capitales (IAMC), el significativo aumento responde principalmente a la incertidumbre cambiaria generada post PASO, y al control cambiario que motivó que se multiplicaran las operaciones para hacerse de divisas, como el rulo. “Después de las PASO se se dio un récord en volumen de operaciones, y a partir de septiembre, tras el reperfilamiento y la implementación del control cambiario, estallaron el rulo, el bucle, el bucle vip y todas sus versiones”, explicaron.

Martín Vauthier, director del estudio Eco Go, agregó que “hasta las PASO el mercado estaba en modo stand by, a la expectativa de los resultados electorales”. Y explicó: “Había inversores de afuera muy comprados y después de lo que ocurrió en las PASO salieron a vender, desarmando riesgo argentino. Eso, a su vez, generó rebotes por las oportunidades que se generaron por el desplome de los precios”.

El economista de Eco Go recordó que luego, al sumarse las restricciones cambiarias en septiembre, “los bonos, junto a las acciones, se convirtieron en vehículo para dolarizarse”. Aunque resaltó que también se generó la operación del contado con liquidación a la inversa: “Las altas tasas de interés para financiarse a través del crédito, y la política monetaria restrictiva generó faltante de pesos para muchas empresas, que empezaron a hacer operaciones de contado con liquidación a la inversa, trayendo dólares y hacerse de pesos”.

Hacia adelante, Vauthier prevé que las operatorias con bonos soberanos en dólares dependerán de varios factores. Entre ellos, cómo operen las restricciones cambiarias y la cantidad de pesos circulantes en la calle (que por un lado reducirá la necesidad de las empresas de hacer la operatoria de contado con liquidación a la inversa para hacerse de pesos, pero por el otro aumentará las operatorias por parte de personas físicas), y cómo el mercado interprete los primeros lineamientos del plan económico de Alberto Fernández.

Juan José de Vázquez, Head de Research de Cohen, también considera que el salto en la cantidad de operaciones y volumen obedece a que se comenzaron a utilizar bonos como instrumento de conversión de divisas y a que tras las PASO se dio “una caída muy fuerte que llevó a que muchos vendieran bonos al 40% de paridad y por otro lado, compradores que los vieron atractivos”.

Por último, mirando hacia adelante, Vázquez proyectó que “el volumen posiblemente caerá” en el corto plazo como consecuencia de que muchas personas se 'sobredolarizaron' en la semana previa a las elecciones. Sin embargo, hacia adelante, estima que podría volver a crecer como consecuencia de “será el único canal para hacerse de dólares”. Y en ese sentido, añadió que habrá que seguir la evolución de los pagos de cupones, por los que se le entregarán pesos a los acreedores.